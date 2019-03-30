В лондонском чемпионате по джиу-джитсу, прошедшем 24 марта, участвовал некий Макс Бакаев, внешне чрезвычайно похожий на Максима Бакиева, сына беглого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева.

Фото с поздравлениями с победой опубликовал в соцсетях спортклуб графства Суррей — в этой местности находится поместье, принадлежащее Максиму Бакиеву. Под фото вскоре появились комментарии на русском языке — пользователи узнали в спортсмене Максима Бакиева, после спортклуб удалил фото мужчины из своих соцсетей.

Кто такой Максим Бакиев?

Максим Бакиев — второй сын второго президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, лишившегося власти в результате революции 7 апреля 2010 года.

После смены власти в Кыргызстане его обвинили в финансовых махинациях и заочно осудили на 25 лет заключения с конфискацией имущества.

Самого Курманбека Бакиева Верховный суд Кыргызстана приговорил к 30 годам лишения свободы за события 7 апреля 2010 года, когда против участников протеста применили оружие и десятки людей погибли на площади у Белого дома.

Курманбек Бакиев бежал из страны и вместе с гражданской супругой, братом и старшим сыном обосновался в Беларуси, а Максим Бакиев уехал в Великобританию.