Госпогранслужба: Казахстан усилил проверки грузовиков из Кыргызстана, на границе скопилось 140 фур

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Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Салкын Абдыкариева сказала «Клоопу», что на пропускном пункте «Ак-Тилек — Автодорожный» скопилось около 140 грузовых машин. По ее словам, такая ситуация сложилась из-за ужесточения погранконтроля Казахстаном.

«Казахская сторона увеличила время проверок, то есть большегрузные автомобили подвергаются более тщательному досмотру. На каждую грузовую машину [казахские пограничники] тратят по 20 минут, поэтому за час границу проходят только 4 автомобиля», — сказала она.

По словам пресс-секретаря, ситуация осложняется и тем, что на пропускном пункте остаются машины, которым не удалось пройти погранконтроль.

«Они не уезжают назад, откуда приехали, а просто остаются там. Не знаю, [с чем это связано], может они думают, что кто-то сделает им документы», — сказала Абдыкариева.

На других пропускных пунктах скопления автомобилей не зафиксировано. В Госпогранслужбе подчеркивают, что кыргызская сторона пропускает грузовые фуры в прежнем режиме.



Проблемы с пропуском грузовых автомобилей через кыргызско-казахскую границу происходят периодически. Осенью 2017 грузовые фуры не пропускали в Казахстан по несколько недель из-за ссоры между кыргызскими и казахскими властями. Ситуация стабилизировалась с приходом Сооронбая Жээнбекова на должность президента.