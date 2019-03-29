Убийство Бурулай: Прокурор требует пять лет заключения для милиционеров. Их обвиняют в халатности

Прокурор Адилет Шыгаев потребовал на заседании суда 29 марта по пять лет лишения свободы пятерым милиционерам, обвиняемым в халатности по делу об убийстве Бурулай Турдалы кызы. Он считает, что их вина «полностью доказана».

Милиционеры стали фигурантами уголовного дела, потому что Бурулай убили в отделении Жайылского РОВД. Туда ее привезли два патрульных инспектора, остановивших машину, в которой Бурулай везли в Талас для принудительного вступления в брак.

Защита попросила оправдать милиционеров, так как в их действиях не было состава преступления. Обвиняемые не признают свою вину.

Отец убитой девушки Турдалы Кожоналиев не согласен с позицией гособвинения — он считает, что патрульные милиционеры «не виноваты в гибели его дочери».

«Я прошу оправдать двух инспекторов УОБДД, а остальных милиционеров наказать по всей строгости закона и посадить их в тюрьму», — цитирует слова Кожоналиева издание «Кактус».

Адвокат семьи убитой девушки Эсения Рамазанова поддерживает Кожоналиева — она попросила судью оправдать патрульных инспекторов.

Резонансное убийство Бурулай Турдалы кызы произошло 27 мая 2018 года в отделении милиции. Расследование гибели девушки под свой контроль взял президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

По версии следствия, Бурулай убил Марс Бодошев, который в тот день вместе с другом похитил девушку, чтобы жениться на ней. Мужчину признали виновным в убийстве девушки и в декабре 2018 года приговорили к 20 годам колонии.

Также были наказаны 23 милиционера — некоторых уволили, другим объявили строгие выговора, а третьим назначали испытательные сроки.