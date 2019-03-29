Шыкмаматов отметил, что фракция предложит механизм голосования в территориальных округах по двум бюллетеням – за партию и за отдельного кандидата:

«Мы предлагаем выборный механизм, который позволит собрать в парламенте людей, которые являются выходцами из регионов и обладают реальным авторитетом среди местного населения. Мы условно разделили девять территорий на девять избирательных округов и, исходя из количества жителей в этих округах, будут распределены мандаты.

Например, для Нарына и Таласа может быть выделено по семь мандатов, а для Оша и Бишкека по 30. Все будет пропорционально количеству жителей в этих округах. А избиратели будут голосовать в первом бюллетене за партию, а во втором – за кандидатов от каждой партии, исходя из количества предоставленных мандатов.

Каждая партия может представить на каждый избирательный округ по 3-4 кандидата. А депутатом из них станет тот, кто наберет наибольшее количество голосов.

Таким образом, из каждого региона депутатами станут настоящие лидеры, те, кто близок к народу. Мы предлагаем это как наиболее справедливый механизм выборов».

Ранее его коллеги Исхак Масалиев и Жанарбек Акаев разработали законопроект, предполагающий проведение парламентских выборов на основании единого республиканского округа, где можно было бы голосовать за каждого депутата в партийном списке с помощью электронной системы голосования.

Эта методика содержит в себе отдельные преимущества пропорциональной (выборы партий) и мажоритарной (выборы кандидатов) систем. По ней как и сейчас предполагается, что по единому избирательному округу будут выдвигаться кандидаты, но мандаты между ними будут распределяться не по очередности, закрепленной в партийном списке, а согласно тому, кто сколько голосов набрал.

Предложение президентской рабочей группы