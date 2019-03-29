В Кыргызстане разработали четыре законопроекта для изменения выборного законодательства.
Оригинал материала опубликован на сайте радио «Азаттык». Автор материала — Кубанычбек Жолдошев.
И если первые два предложили депутатские группы, то инициатором третьего документ выступила фракция «Ата Мекен». Четвертый проект разработала рабочая группа, созданная президентом, и внесла на рассмотрение профильного комитета парламента.
Все законопроекты ставят своей целью устранить некоторые проблемы в выборной системе и исправить отдельные недостатки. Все документы и разница между ними уже активно обсуждается в общественно-политической среде.
«Ата Мекен» разработала свой законопроект
Руководитель фракции «Ата Мекен» в Жогорку Кенеше Алмамбет Шыкмаматов заявил, что фракция разработает законопроект, который будет предусматривать внесение изменений в парламентские выборы, и внесет его на рассмотрение палаты.
Как стало известно, несмотря на то, что законопроект, разработанный этой фракцией по смыслу и сути чем-то схож с уже ранее внесенными документами от двух депутатских групп, но по некоторым моментам он будет отличаться.
Шыкмаматов отметил, что фракция предложит механизм голосования в территориальных округах по двум бюллетеням – за партию и за отдельного кандидата:
«Мы предлагаем выборный механизм, который позволит собрать в парламенте людей, которые являются выходцами из регионов и обладают реальным авторитетом среди местного населения. Мы условно разделили девять территорий на девять избирательных округов и, исходя из количества жителей в этих округах, будут распределены мандаты.
Например, для Нарына и Таласа может быть выделено по семь мандатов, а для Оша и Бишкека по 30. Все будет пропорционально количеству жителей в этих округах. А избиратели будут голосовать в первом бюллетене за партию, а во втором – за кандидатов от каждой партии, исходя из количества предоставленных мандатов.
Каждая партия может представить на каждый избирательный округ по 3-4 кандидата. А депутатом из них станет тот, кто наберет наибольшее количество голосов.
Таким образом, из каждого региона депутатами станут настоящие лидеры, те, кто близок к народу. Мы предлагаем это как наиболее справедливый механизм выборов».
Ранее его коллеги Исхак Масалиев и Жанарбек Акаев разработали законопроект, предполагающий проведение парламентских выборов на основании единого республиканского округа, где можно было бы голосовать за каждого депутата в партийном списке с помощью электронной системы голосования.
Эта методика содержит в себе отдельные преимущества пропорциональной (выборы партий) и мажоритарной (выборы кандидатов) систем. По ней как и сейчас предполагается, что по единому избирательному округу будут выдвигаться кандидаты, но мандаты между ними будут распределяться не по очередности, закрепленной в партийном списке, а согласно тому, кто сколько голосов набрал.
Предложение президентской рабочей группы
Между тем свой законопроект разработала рабочая группа, образованная президентом Сооронбаем Жээнбековым, и как стало известно, уже направила в профильный комитет парламента. В этом документе неизменным остался механизм голосования за партии, а вместе с поправками внесены и некоторые ограничения.
Заместитель председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Абдыжапар Бекматов рассказал о нюансах этого проекта:
«Самая главная особенность – обеспечение избирательных прав наших граждан, проживающих за рубежом. Потому что сейчас около 1 млн кыргызстанцев, находящихся за пределами страны, зачастую не имеют возможности проголосовать. Поэтому данный законопроект позволяет везде, где есть дипломатические представительства Кыргызстана за рубежом, организовать избирательные участки и даже увеличить их количество.
Кроме того, есть пункт об обеспечении избирательных прав людей, имеющих особенности здоровья. И самое главное, предлагается норма, предусматривающая повышение ответственности во время выборов политических партий и кандидатов от них.
Есть ограничения вроде запрета на выдвижение кандидатом в депутаты граждан, которые имели судимость или же их судимость была погашена. Вносится норма о том, что в зависимости от тяжести совершенного преступления, даже при наличии погашенной судимости, устанавливается срок, позволяющий человеку баллотироваться в парламент.
Например, если гражданин был признан виновным за совершение не тяжкого преступления, то избираться он может только по истечении пяти лет с момента погашения судимости. И чем более тяжкое преступление совершено, тем выше этот срок после погашения судимости – 10, 15 лет и так далее».
Конституционное право будет ограничено?
Между тем председатель Конституционной палаты Эркин Мамыров говорит, что запрет на регистрацию кандидатов в депутаты человека, который имеет погашенную судимость, является ограничением фундаментального права гражданина быть избранным, которое гарантировано Конституцией КР:
«Права избирать и быть избранным являются фундаментальными правами гражданина. Эти права закреплены в Конституции. Опять же правонарушения по своей тяжести подразделяются на различные категории – намеренно совершенное или же по неосторожности. Есть тяжкие, а есть не тяжкие преступления. И ограничивать в праве баллотироваться тех людей, которые совершили не тяжкое преступление и чья судимость была погашена, неправильно. Потому что подобные ограничения должны приниматься, исходя из тяжести совершенного преступления и наличия или отсутствия судимости».
Экс-депутат Жогорку Кенеша Ишенбай Кадырбеков говорит, что не увидел в законопроекте, который предложила созданная президентом рабочая группа, каких-либо поправок, направленных на устранение недостатков избирательной системы. По его словам, в этом документе содержатся нормы, не развивающие выборную систему, а наоборот, ограничивающие ее:
«Самое главное требование – это восстановление прав граждан в вопросе избрания депутатов парламента. Но у нас, к сожалению, по нынешним законам в избирательные бюллетени были внесены только партии, и выбора кандидатов на пост депутата нет. И надо было исправлять именно этот главный недостаток.
Созданная президентом рабочая группа даже не обратила на это внимание. Они просто внесли в закон редакционные поправки и назвали эти изменения стратегическими. Говорят, что якобы исправили недочеты. А что именно исправлено, если основный смысл и суть остались прежними, а внесены лишь отдельные ограничения?
Это неуважение Конституции и правам избирателей. Если законопроект останется в таком виде, тогда в нашей избирательной системе не будет никаких изменений. Состоятельные люди будут покупать мандаты, приходить в парламент и заниматься исполнением воли властей и защитой своих интересов».
Ранее на общественное обсуждение также был вынесен законопроект, разработанный группой из 16 депутатов во главе с вице-спикером Мирланом Бакировым. В этом документе был сохранен принцип выборов по партийной системе, но при составлении партийных списков во внимание принималось региональное представительство. Согласно этому законопроекту на выборах в парламент создается 13 условных избирательных округов, и каждая партия выдвигает своих кандидатов в каждом таком округе.