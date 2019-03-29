На Ниязова написали заявление в милицию — он назвал это «политическим заказом»

Участник апрельской революции Максат Чегирткеев написал заявление в милицию на члена политсовета Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) и соратника экс-президента Алмазбека Атамбаева Фарида Ниязова.

По информации МВД, Чегирткеев после апрельской революции должен был отправиться на лечение в Сочи за счет бюджета. Однако Ниязов, будучи в госкомиссии, отказал ему в этом.

«Не смотря на имеющееся заключение врачей о необходимости получения им лечения в городе Сочи, [члены комиссии] отказали ему в лечении […], в связи с чем состояние его здоровья резко ухудшилось и он перенес моральные страдания», — говорится в пресс-релизе МВД.

Комиссия отозвала со счета минздрава 200 тысяч сомов, предназначенных на лечение Чегирткеева.

МВД ведет досудебную проверку по признакам преступления «Использование должностным лицом своего служебного положения».

Сам Ниязов обратился к министру внутренних дел Кашкару Джунушалиеву, назвав обвинения против себя «абсурдными», а дело — «политическим заказом».

Ниязов считает, что сотрудники милиции доставили в МВД Чегирткеева и «предложили написать ему заявление».

По его словам, комиссия не отправила Чегирткеева на лечение в Сочи, поскольку тот мог пройти аналогичные лечебные процедуры в Кыргызстане. Ниязов подчеркнул, что госкомиссия выделяла 4 млн сомов на проведение операции Чегирткеев в одной из клиник Китая, так как в Кыргызстане не было возможности провести.

«Исполнить его желание было невозможно, поскольку Госкомиссия имела право выделять деньги на лечение за рубежом лишь в том случае, если такового лечения невозможно было осуществить в Кыргызстане», — написал Ниязов в своем письме Джунушалиеву.

Ниязов — ближайший соратник бывшего президента Алмазбека Атамбаева и заявление против него появилось на фоне противостояния Сооронбая Жээнбекова с экс-президентом.

С марта 2018 года Жээнбеков уволил большинство кадров Атамбаева с высокопоставленных постов, а некоторые из них стали фигурантами уголовных дел.