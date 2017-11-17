На кыргызско-казахской границе вновь скопилось более 500 грузовых фур

Госпогранслужба Кыргызстана сообщила, что на контрольно-пропускных пунктах кыргызско-казахской границы скопилось 577 грузовых фур. Ситуация с пересечением границы временно улучшилась после того, как казахские пограничники начали пропускать пустые и транзитные фуры в ускоренном режиме.

В пограничной службе Кыргызстана сообщили корреспонденту Kloop.kg, что на КПП «Ак-Тилек» в Чуйской области скопилось 365 грузовых машин.

На контрольно-пропускном пункте «Чон-Капка» в Таласской области стоят 212 грузовиков.

«Также небольшие скопления людей и легковых машин наблюдаются на КПП “Ак-Жол” и “Чалдовар”», — сказали в погранслужбе.

Ситуация на кыргызско-казахской границе усугубилась после критики президента Алмазбека Атамбаева в адрес властей Казахстана. В частности, он обвинил их в «разворовывании» богатств страны.

После этого 10 октября казахские пограничники усилили режим пропуска граждан через границу — на пропускных пунктах начали скапливаться очереди и появились автомобильные заторы.

С 18 октября ситуация облегчилась, когда правительства двух стран договорились об облегченном пропуске через границу граждан и пустых автомобилей.

Однако вопрос упрощенного пропуска фур с грузами до сих пор не решен.

Также 15 ноября Атамбаев заявил, что не будет извиняться перед властями Казахстана, потому что они «наглым образом лезут во внутренние дела Кыргызстана».

По словам Атамбаева, Кыргызстан потеряет около 0,3 процента ВВП из-за ситуации на кыргызско-казахской границе, но страна «это переживет».

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