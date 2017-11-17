Сердечки из гашиша: Наркодилера осудили на 13 лет

Чуйский областной суд приговорил кыргызстанца к 13 годам колонии усиленного режима за изготовление и сбыт наркотиков. Его задержали в феврале 2016 года с 455 граммами гашиша — некоторые брикеты были в форме сердечек.

Подсудимого — уроженца Джалал-Абадской области — уже судили в 2011 году.

Мужчину задержали 10 февраля 2016 года. При задержании у него изъяли 41 спрессованный брикет гашиша, общим весом в 455 граммов. Некоторые брикеты гашиша были вылеплены в форме сердечек.

«Гашиш — наркотик мягкой формы и из него можно лепить что угодно. Задержанный сообщил, что слепил сердечки ради забавы. Настроение у него такое было. Скорее всего в преддверие Дня святого Валентина», — пояснили сотрудники Госслужбы по контролю за наркотиками после задержания.

В июле 2017 года Сокулукский районный суд Чуйской области признал его виновным по статье «Незаконное изготовление и сбыт наркотиков».

Его адвокат обжаловал приговор районного суда, однако Чуйский областной суд оставил его в силе.

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