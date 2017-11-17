Huawei может получить контракт на установку камер на дорогах Кыргызстана

В Госкомитете информационных технологий и связи сообщили, что ведут «активные переговоры» с китайской компанией Huawei по реализации проекта «Умный город». Однако окончательное решение по компании, которая будет устанавливать камеры на дорогах, пока не принято.

Глава Госкомитета информационных технологий и связи Нурбек Абасканов сказал в интервью 24.kg, что Huawei может реализовать проект «Умный город».

«Переговоры по проекту “Умный город” идут со многими компаниями. Но с Huawei они идут более активно. Сейчас мы обсуждаем условия сделки. Окончательного решения пока не принято. Если мы сможем договориться по условиям, то Huawei будет реализовывать “Умный город”», — сказал Абасканов.

По заявлению премьер-министра Сапара Исакова, для обеспечения безопасности на дорогах Кыргызстана реализуют проект «Умный город», входящий в программу правительства «Таза коом».

Власти установят камеры фото- и видеофиксации для регистрации нарушений водителями правил дорожного движения.

В плане правительства прописано, что камеры на дорогах Бишкека и Оша должны появиться до 30 ноября.

Huawei — одна из крупнейших компаний в сфере телекоммуникаций в Китае. У компании уже разработана система для контроля функционирования городов под названием «Умный город».

Кроме того, в начале июня Сапар Исаков встречался с генеральным директором компании Huawei Technologies Bishkek Чжан Чжицзянем.

Компания уже тогда предложила правительству Кыргызстана оказать содействие в реализации программы «Таза коом».

«На сегодня Huawei уже реализовала проекты государственного масштаба, такие как “Умная страна”, “Безопасный город” и многие другие. И, используя этот опыт, а также колоссальные знания и навыки, которыми компания обладает, мы можем помочь реализовать их и в Кыргызстане», — заявил он.

Безопасность на дорогах

Вопрос о безопасности на дорогах неоднократно поднимался на самом высоком уровне после нескольких резонансных аварий.

Одной из самых громких аварий стала гибель вице-премьер-министра Темира Джумакадырова, который 7 октября направлялся в Таласскую область. Тогда при столкновении машины Джумакадырова и КамАЗа погибли вице-премьер-министр, его водитель и помощник.

Требовали обеспечить безопасность на дорогах и премьер-министр Сапар Исаков, и депутаты парламента, и президент Алмазбек Атамбаев.

Но единственное, что до сих пор сделали власти — это то, что они установили лежачие полицейские и знаки возле школ и детсадов.

Власти обещают установить камеры для фиксации нарушений на дорогах Бишкека по проекту «Безопасный город» с 2011 года. Однако с тех пор были поставлены только несколько камер на перекрестках в пригороде Бишкека.

Правительство провело два тендера — первый конкурс прошел с нарушениями, а из-за второго тендера власти до сих пор судятся с выигравшей компанией «Стилсофт Бишкек». Проект оценивался в 60 млн долларов.

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