За 140 с лишним лет существования джинсы перешли из категории «рабочая одежда» в универсальный предмет гардероба на каждый день.
Материал публикуется на правах рекламы магазина одежды Tom Tailor.
1873 год — основатель компании Levi’s Ливай Стросс и портной Джейкоб Дэвис выпустили первую партию джинсовых брюк синего цвета.
Правда, джинсами их начали называть позже, а в самом начале их, скорее, называли «широкие комбинезоны» (англ., “waist overalls”).
Эти брюки продавались преимущественно фермерам и работникам золоторудных шахт с бурно развивающегося тогда западного побережья США, где в ту пору был разгар «золотой лихорадки».
С тех пор этот предмет одежды перешел из категории «брюки для рабочих» в разряд повседневного гардероба большинства населения планеты Земля.
По данным компании Global Industry Analysts, которая специализируется на исследованиях международного бизнеса, размер глобального рынка джинсовой одежды в 2016 году составил почти 57 миллиардов долларов США, а к 2022 году аналитики эта цифра вырастет до 80 миллиардов.
Производством джинсовой одежды занимаются два вида компаний: 1) специализирующиеся на этом производители, типа Levi’s и Wrangler; 2) и так называемые «масс маркет бренды» — производители разнообразной одежды для массового потребителя. Партнер этого материала, компания Tom Tailor, одна из них.
Tom Tailor – немецкий бренд одежды, обуви и аксессуаров. Компания была основана в 1962 году в Гамбурге, Германия.
Фасоны
Джинсы (так обычно называют джинсовые брюки) выдерживают больше нагрузок, чем другие вещи, и подходят всем — вне зависимости от телосложения, вкусовых предпочтений и стиля, любой человек может найти свою идеальную пару брюк. Главное — выбрать подходящий фасон.
Существует более десяти фасонов и покроев джинсов, но в этом путеводителе мы рассмотрим только четыре самых популярных: прямые — straight, слим — slim, облегающие — skinny, расслабленные — relaxed.
Прямые джинсы – фасон широких джинсов с прямыми штанинами. У Tom Tailor это «самые классические» джинсы, которые «идеальны» для того, чтобы носить их каждый день.
Слим (если переводить буквально с английского, то это «стройные» джинсы) – это фасон с прямыми штанинами и зауженным низом. Эти джинсы облегают ноги от бёдер до кромки.
Свободные джинсы — более раскрепощенный вариант. Эти брюки не плотно сидят на бедрах и даже слегка «висят», создавая ощущение «на вырост».
Облегающие джинсы – название фасона говорит само за себя. «Скинни» джинсы плотно прилегают к ноге и изготавливаются из очень эластичных материалов. Представители магазина Tom Tailor говорят, что этот фасон наиболее популярен у девушек и женщин.
Очень часто ещё можно встретить слово “regular” — «классические» — при выборе джинс, но это слово уже больше используется как приставка к другим фасонам, которые разрастаются огромным количеством моделей.
Крой
Крой – это ширина штанин от колена и ниже. Обычно разделяют три вида кроя: традиционный прямой, зауженный и расклешенные джинсы.
Традиционный крой штанин или straight cut – универсальный крой, который подойдет под любое телосложение и обувь и наиболее распространен в мире. Раньше этот вид кроя был прямым, но, с ходом изменений в моде, производители подстраивают его под строение ноги человека и слегка зауживают крой книзу.
Сейчас открыто
более 1400
магазинов Tom Tailor
в 21 стране
(в том числе и в Кыргызстане)
В компании работает
почти 7 000
человек
Зауженный крой штанин или tapered cut – у этого вида заметен скос силуэта от колена.
Расклешенный крой штанин или boot cut – это название кроя пошло от того, что так удобно было носить высокие ковбойские сапоги. Позже именно в таких джинсах любили ходить представители популярного движения «хиппи» в 1960-е годы.
Материалы изготовления
История гласит, что Ливай Стросс выпустил первые брюки, которые были похожи фасоном на современные джинсы, в 1853 году. Он тогда приплыл в порт Сан-Франциско с галантереей, поставками которой занимались его братья – на корабле оставалась парусина, которая пошла на пошив брюк для рабочих.
Однако вскоре из парусины джинсы перестали делать, потому что она оказалась дико дорогой в сравнении с хлопком – сейчас квадратный метр парусины стоит в среднем в пять раз больше хлопчатобумажных тканей.
Уже спустя 20 лет Стросс объединил свои усилия с портным Джейкобом Дэвисом из Рино, штат Невада, и создал современные джинсы.
Сейчас львиная доля джинсов делается из прочной хлопчатобумажной ткани, куда по надобности добавляют эластан.
Эластан – тонкий и эластичный материал, который состоит из полиуретанового волокна.
Модельный ряд Tom Tailor состоит из:
• Men Casual (мужская одежда)
• Women Casual (женская одежда)
• Kids & Minis (детская одежда)
• Denim Male (одежда для юношей)
• Denim Female (одежда для девушек)
Компания представляет в течение года 12 коллекций для взрослых и детей.
Этот материал славится своей прочностью и стойкостью к износам, и высоким уровнем воздухопроницаемости.
Джинсы Tom Tailor как минимум на 90 % состоят из хлопка:
• «Прямые» брюки – 100 процентов хлопка;
• «Слим» брюки – 98 процентов хлопка и 2 процента эластана;
• «Облегающие» брюки – 98 процентов хлопка и 2 процента эластана;
• «Свободные» брюки — 99 процентов хлопка и 1 процент эластана.
Размеры
При выборе джинсов необходимо держать в голове выбор правильного размера брюк – размеры всегда указываются в дюймах. Обычно на полках джинсы лежат по нарастающей – от самых маленьких размеров до самых больших.
W – размер пояса;
H – длина штанин.
Где можно найти?
Сейчас очень сложно найти магазин одежды, где бы не было джинсов, но в магазине Tom Tailor (второй этаж, ТЦ «Азия Молл», проспект Чынгыза Айтматова, 3) можно найти наиболее подходящие фасоны брюк. Цены – от 3 000 сомов до 5 000 сомов.
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