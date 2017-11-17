Джинсы: История, фасоны и из чего они делаются

Путеводитель от Kloop.kg и Tom Tailor

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Веб-редактор
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За 140 с лишним лет существования джинсы перешли из категории «рабочая одежда» в универсальный предмет гардероба на каждый день.

Материал публикуется на правах рекламы магазина одежды Tom Tailor.

1873 год — основатель компании Levi’s Ливай Стросс и портной Джейкоб Дэвис выпустили первую партию джинсовых брюк синего цвета.

Правда, джинсами их начали называть позже, а в самом начале их, скорее, называли «широкие комбинезоны» (англ., “waist overalls”).

Эти брюки продавались преимущественно фермерам и работникам золоторудных шахт с бурно развивающегося тогда западного побережья США, где в ту пору был разгар «золотой лихорадки».

С тех пор этот предмет одежды перешел из категории «брюки для рабочих» в разряд повседневного гардероба большинства населения планеты Земля.

По данным компании Global Industry Analysts, которая специализируется на исследованиях международного бизнеса, размер глобального рынка джинсовой одежды в 2016 году составил почти 57 миллиардов долларов США, а к 2022 году аналитики эта цифра вырастет до 80 миллиардов.

Производством джинсовой одежды занимаются два вида компаний: 1) специализирующиеся на этом производители, типа Levi’s и Wrangler; 2) и так называемые «масс маркет бренды» — производители разнообразной одежды для массового потребителя. Партнер этого материала, компания Tom Tailor, одна из них.

Tom Tailor – немецкий бренд одежды, обуви и аксессуаров. Компания была основана в 1962 году в Гамбурге, Германия.

Фасоны

Джинсы (так обычно называют джинсовые брюки) выдерживают больше нагрузок, чем другие вещи, и подходят всем — вне зависимости от телосложения, вкусовых предпочтений и стиля, любой человек может найти свою идеальную пару брюк. Главное — выбрать подходящий фасон.

Существует более десяти фасонов и покроев джинсов, но в этом путеводителе мы рассмотрим только четыре самых популярных: прямые — straight, слим — slim, облегающие — skinny, расслабленные — relaxed.

Прямые джинсы – фасон широких джинсов с прямыми штанинами. У Tom Tailor это «самые классические» джинсы, которые «идеальны» для того, чтобы носить их каждый день.

Слим (если переводить буквально с английского, то это «стройные» джинсы) – это фасон с прямыми штанинами и зауженным низом. Эти джинсы облегают ноги от бёдер до кромки.

Свободные джинсы — более раскрепощенный вариант. Эти брюки не плотно сидят на бедрах и даже слегка «висят», создавая ощущение «на вырост».

Облегающие джинсы – название фасона говорит само за себя. «Скинни» джинсы плотно прилегают к ноге и изготавливаются из очень эластичных материалов. Представители магазина Tom Tailor говорят, что этот фасон наиболее популярен у девушек и женщин.

Очень часто ещё можно встретить слово “regular” — «классические» — при выборе джинс, но это слово уже больше используется как приставка к другим фасонам, которые разрастаются огромным количеством моделей.

Крой

Крой – это ширина штанин от колена и ниже. Обычно разделяют три вида кроя: традиционный прямой, зауженный и расклешенные джинсы.

Традиционный крой штанин или straight cut – универсальный крой, который подойдет под любое телосложение и обувь и наиболее распространен в мире. Раньше этот вид кроя был прямым, но, с ходом изменений в моде, производители подстраивают его под строение ноги человека и слегка зауживают крой книзу.

Сейчас открыто

более 1400

магазинов Tom Tailor

в 21 стране

(в том числе и в Кыргызстане)

В компании работает

почти 7 000

человек

Зауженный крой штанин или tapered cut – у этого вида заметен скос силуэта от колена.

Расклешенный крой штанин или boot cut – это название кроя пошло от того, что так удобно было носить высокие ковбойские сапоги. Позже именно в таких джинсах любили ходить представители популярного движения «хиппи» в 1960-е годы.

Материалы изготовления

История гласит, что Ливай Стросс выпустил первые брюки, которые были похожи фасоном на современные джинсы, в 1853 году. Он тогда приплыл в порт Сан-Франциско с галантереей, поставками которой занимались его братья – на корабле оставалась парусина, которая пошла на пошив брюк для рабочих.

Однако вскоре из парусины джинсы перестали делать, потому что она оказалась дико дорогой в сравнении с хлопком – сейчас квадратный метр парусины стоит в среднем в пять раз больше хлопчатобумажных тканей.

Уже спустя 20 лет Стросс объединил свои усилия с портным Джейкобом Дэвисом из Рино, штат Невада, и создал современные джинсы.

Сейчас львиная доля джинсов делается из прочной хлопчатобумажной ткани, куда по надобности добавляют эластан.

Эластан – тонкий и эластичный материал, который состоит из полиуретанового волокна.

Модельный ряд Tom Tailor состоит из:

• Men Casual (мужская одежда)

• Women Casual (женская одежда)

• Kids & Minis (детская одежда)

• Denim Male (одежда для юношей)

• Denim Female (одежда для девушек)

Компания представляет в течение года 12 коллекций для взрослых и детей.

Этот материал славится своей прочностью и стойкостью к износам, и высоким уровнем воздухопроницаемости.

Джинсы Tom Tailor как минимум на 90 % состоят из хлопка:

• «Прямые» брюки – 100 процентов хлопка;

• «Слим» брюки – 98 процентов хлопка и 2 процента эластана;

• «Облегающие» брюки – 98 процентов хлопка и 2 процента эластана;

• «Свободные» брюки — 99 процентов хлопка и 1 процент эластана.

Размеры

При выборе джинсов необходимо держать в голове выбор правильного размера брюк – размеры всегда указываются в дюймах. Обычно на полках джинсы лежат по нарастающей – от самых маленьких размеров до самых больших.

W – размер пояса;

H – длина штанин.

Где можно найти?

Сейчас очень сложно найти магазин одежды, где бы не было джинсов, но в магазине Tom Tailor (второй этаж, ТЦ «Азия Молл», проспект Чынгыза Айтматова, 3) можно найти наиболее подходящие фасоны брюк. Цены – от 3 000 сомов до 5 000 сомов.

Воспользуйтесь промо-кодом «TOMTAILORKLOOP» – для этого вам необходимо подписаться на страницу Tom Tailor в «Фейсбуке», написать этот промокод в сообщениях странице и представители магазина расскажут вам, как можно воспользоваться им и получить скидку при покупке любой вещи.


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