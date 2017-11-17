Материал публикуется на правах рекламы магазина одежды Tom Tailor.

1873 год — основатель компании Levi’s Ливай Стросс и портной Джейкоб Дэвис выпустили первую партию джинсовых брюк синего цвета.

Правда, джинсами их начали называть позже, а в самом начале их, скорее, называли «широкие комбинезоны» (англ., “waist overalls”).

Эти брюки продавались преимущественно фермерам и работникам золоторудных шахт с бурно развивающегося тогда западного побережья США, где в ту пору был разгар «золотой лихорадки».

С тех пор этот предмет одежды перешел из категории «брюки для рабочих» в разряд повседневного гардероба большинства населения планеты Земля.