Спецслужбы задержали кыргызстанца за распространение идеологии джихада в «Одноклассниках»

Госкомитет нацбезопасности считает, что кыргызстанца завербовали, когда он был за рубежом. Позже он начал распространять аудио и видеоматериалы с джихадистской идеологией в соцсети.

Сотрудники спецслужбы задержали подозреваемого жителя Карасуйского района Ошской области в Бишкеке 14 ноября.

По информации Госкомитета нацбезопасности, его завербовали, пока он был за границей.

«Являясь активным пользователем социальной сети “Одноклассники”, занимался распространением джихадистской идеологии путем размещения на своей странице аудио и видеообращений главаря террористической организации», — говорится в заявлении ГКНБ.

Против него возбудили уголовное дело по статье «Возбуждение национальной, расовой и религиозной вражды». Мужчину водворили в изолятор временного содержания ГКНБ.

Джихад — понятие в исламе, означающее борьбу за веру, также иногда называется «священная война». Однако в последнее время появилось понятие «военного джихада», когда люди борются за веру с помощью оружия.

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