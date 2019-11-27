Служба криминальной милиции МВД обзванивает абонентов сотовой связи, которые находились в зоне села Кой-Таш с 6 по 9 августа, либо связывались с теми, кто был там в это время. В Кой-Таше находится резиденция бывшего президента Алмазбека Атамбаева, которую штурмовали 7 августа.
Это первый известный случай масштабного отслеживания абонентов сотовых сетей спецслужбами Кыргызстана.
Сразу двум журналистам «Клоопа» Айзирек Иманалиевой и Нуржамал Джанибековой, которые связывались с коллегами в Кой-Таше во время штурма дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева, 21 ноября поступили звонки от службы криминальной милиции МВД.
В беседах сотрудник криминальной службы объяснил, что обзванивает абонентов, которые были в Кой-Таше или созванивались с теми, кто находился там, используя распечатку звонков от оператора сотовой связи. По его словам, этот список насчитывает около 1,5 тысяч абонентов.
В разговорах с журналистками «Клоопа», сотрудник службы криминальной милиции представлялся, а после этого уточнял принадлежит ли журналистам номера, на которые он звонит, их имена, фамилии, отчества, год рождения и по какой причине они находились в селе Кой-Таш во время беспорядков или связывались с теми, кто там находился.
Кроме этого, он пригласил одну из журналисток на дальнейшую беседу в органы внутренних дел — она отказалась от этого.
Помимо сотрудников Клоопа, звонок также поступил журналистке международного новостного агенства «Франс-Пресс» в Кыргызстане Толкун Наматбаевой. Она говорит, что звонящие уже заранее знали ее фамилию и то, что номер, на который поступил звонок, принадлежит ей.
«Мне они сказали, что пришлют повестку на допрос в начале этой недели, но пока ее нет. Конечно, это все ненормально, ведь столько времени прошло. Тем более я делала свою работу журналиста, я должна была звонить в Кой-Таш, связывалась с пресс-центром и членами политсовета, находящимися там», — рассказала Наматбаева.
В Министерстве внутренних дел «Клоопу» объяснили, что обзвон абонентов проходит в рамках расследования беспорядков в Кой-Таше во время задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
В компании «Мегаком» журналистке «Клоопа» сказали, что оператор мобильной связи обязан предоставить номера абонентов органам внутренних дел по постановлению суда. Представитель компании сказал, что из-за бюрократической волокиты будет крайне сложно узнать, запрашивали ли органы внутренних дел такое постановление.
Кроме обзвона, сотрудники милиции также навещали журналистов, чьи машины были замечены в Кой-Таше. Через неделю после штурма дома Атамбаева, к оператору Клоопа Эржану Бейшеналиеву пришли домой участковые милиционеры.
Они узнавали у его отца, где его сын находился в начале августа и по какой причине его машина была замечена в Кой-Таше.
Как работает отслеживание?
Если с человеком находится его включенный телефон, то его местоположение постоянно известно оператору сотовой связи. Спецслужбы могут запросить у оператора номера и персональные данные всех людей, которые находились в определенное время в определенном месте.
После того, как спецслужбы узнают номер человека, они также могут попросить у оператора детализацию всех его звонков — кому и во сколько этот человек звонил и от кого получал звонки.
Чтобы оператор мобильной связи не смог узнать ваше местоположение, вам необходимо положить ваш телефон в клетку Фарадея — устройство, не пропускающее электромагнитные поля, либо вынуть батарею из телефона.
Что делать, если мне позвонили?
Если вы получили такой звонок, юрист Фатима Якупбаева советует сделать следующее.
Во-первых, нужно записать имя, фамилию и должность человека, который хочет с вами поговорить.
Во-вторых, нужно честно представиться и по мере возможности содействовать следствию. Если вы действительно знаете о каких-то преступных деяниях и умалчиваете об этом, то это могут расценить как укрывательство.
Если вы не хотите выдавать какую-то информацию, у вас есть на это право. В таком случае, нужно потребовать от представителя милиции постановление судьи на выемку у вас необходимых для следствия документов.
Если во время разговора вас приглашают на дальнейшую беседу, то приходить на нее необязательно. Прийти в органы внутренних дел необходимо только, если вам официально пришла повестка на допрос. И сделать это лучше с адвокатом.
Если с вами связались из-за событий в Кой-Таше, свяжитесь с нами, написав на aidai.irgebaeva@kloop.kg.