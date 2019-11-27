В разговорах с журналистками «Клоопа», сотрудник службы криминальной милиции представлялся, а после этого уточнял принадлежит ли журналистам номера, на которые он звонит, их имена, фамилии, отчества, год рождения и по какой причине они находились в селе Кой-Таш во время беспорядков или связывались с теми, кто там находился.