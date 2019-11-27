В конце октября мы спросили у читателей «Клоопа» на официальных страницах, что их интересует по теме налогов. В итоге мы набрали 11 вопросов, на которые отвечает наш консультант по правовым и налоговым вопросам Фатима Якупбаева.
Этот материал мы сделали в партнерстве с первым цифровым оператором Beeline.
1) Как я могу получить социальные отчисления?
Государственная пенсионная система (которая в Кыргызстане обязательная) — это система, построенная на принципе солидарности. Что это означает: все выплаты, которые вы совершаете в пользу страховых взносов в Социальный фонд, не накапливаются в вашу пользу.
Только два процента из этих выплат направляются на счет будущей пенсии налогоплательщика, а остальное направляется на текущее финансирование пенсионных выплат тем, кто уже вышел на пенсию.
2) Могу ли я вернуть подоходный налог, если у меня несовершеннолетние дети?
Да, вы можете вернуть подоходный налог, если вы сдали Единую налоговую декларацию и подали заявление в районную налоговую службу по месту прописки.
(Если вдруг будете искать в официальных документах, то процедура называется «уменьшение налогооблагаемой базы по уплате подоходного налога».)
Это возможно, если иждивенцы (например, дети до 24 лет) учатся в на платной основе (университет, например). Чтобы пройти через процедуру и получить социальный вычет, нужно приложить документы, указанные по ссылке.
3) Куда уходят мои налоги? Например, налог на транспорт, по логике, должен идти на поддержание состояния дорог в стране, но качественных дорог я не вижу.
Доходы от налогов образуют республиканский бюджет Кыргызстана. Из которого средства идут на содержание государственных учреждений, ведомств (сюда входят зарплаты сотрудников ведомств, коммунальные платежи, командировки и прочее).
Да, налог на имущество (в частности, на транспорт) действительно не направляется на ремонт дорог. Важно понимать, что этот налог считается местным налогом, поэтому сборы по этой статье направляются на те сферы, которые местный кенеш считает важными. Эти доходы не используются для ремонта дорог республиканского значения (например, Бишкек-Ош).
На эти деньги могут пойти на обслуживание дорог местного назначения. Однако, там суммы все равно мизерные и на них невозможно сделать качественный ремонт даже дорог местного назначения.
По Бюджетному кодексу, доходы бюджета, можно сказать, «попадают в общий котел». В государственном бюджете нет отдельных счетов для налогов на транспорт, на ГСМ, куда бы собирались таможенные пошлины и так далее. Они попадают в единую казну, а потом ведомства формируют заявки на затраты по каждому сектору, и, после утверждения бюджета, им выделяют это финансирование.
Но, Министерство транспорта каждый год получает 1,5-1,9 миллиарда сомов на текущее содержание дорог республиканского назначения и на ремонт некоторых из них.
4) Плательщики НДС и компании, занимающиеся экспортом и импортом, теперь должны сдавать налоговую отчетность онлайн и с использованием квалифицированной электронной подписи. Что это такое?
Что подразумевается под «квалифицированной электронной подписью» (КЭП) и как это относится ко мне?
Во-первых, если простым языком, то это ключ проверки электронной подписи, который выдал центр, аккредитованный в налоговой службе (если простым языком, то только эти центры могут выдавать ключи). Для создания и проверки КЭП используется криптография (сложное шифрование информации, которое сохраняет ваши данные и электронную подпись защищенной).
В Кыргызстане действует только три компании, которые занимаются созданием и верификацией КЭП: государственный «Инфоком», и частные «Юнайтед Бизнес Репорт» (UBR) и «Dostech». Они выдают КЭП на так называемых «токенах» — это USB-флешки, которые вставляются в компьютер и только потом возможна подача отчетности.
Во-вторых, как можно легче организовать подачу отчетности, а то в аккредитованных компаниях дикие очереди?
С сентября 2019 года цифровой оператор Beeline запустил свой онлайн-сервис, который был сделан вместе с UBR. В компании говорят, что их сервис удобнее, так как не нужно лишних устройств для использования КЭП.
Преимущества сервиса ЕНОТ от Beeline:
- Регистрацию компании можно пройти в любом из офисов Beeline или заполнить заявку онлайн;
- Для привязки КЭП используется номер телефона, за который не надо отдельно платить (стоимость токенов в остальных компаниях доходит до 2000 сомов);
- Единая оплата за все отчеты — есть два тарифа для компаний: от 440 сомов и от 560 сомов (в других компаниях каждый отчет оплачивается отдельно);
- Документ можно подписать из любой точки мира и без разницы, какой у вас тип аппарата — смартфон или обычный телефон.
5) У меня есть дом/квартира. Как налоговая определяет, сколько мне нужно заплатить налога за эту недвижимость? (На сайте ГНС не очень понятный принцип расчета.)
Сейчас будет сложно и немного цифр.
Есть два вида налога на имущество: в предпринимательских целях и не в предпринимательских целях. В первом случае ставка налога составляет 0,80%, а во втором — 0,35%.
Меняется один показатель (ставка налога) в формуле — НС = С х П х Кр х Кз х Ко, где:
С — стоимость одного квадратного метра недвижимости, который подлежит налогообложению.
(Недвижимость, построенная из кирпича — это 15 000 сомов, а из шлакоблока — 9000 сомов.)
П — общая площадь объектов 1-й группы, уменьшенная на площадь, которая не подлежит налогообложению.
(Есть площадь, за которую не нужно ничего платить. Например, дом в Бишкеке или в Оше 110 м2 или квартира 80 м2.)
Кр — региональный коэффициент, который учитывает изменение стоимости объекта в зависимости от области или района.
(Например, в Бишкеке этот коэффициент равен 1, в Баткенской области — 0,2%, а в Нарынской области — 0,1%.)
Кз — зональный коэффициент, который учитывает стоимость объекта в зависимости от района.
(У налоговой службы есть определенные границы в каждом населенном пункте. Например, в центре Бишкеке коэффициент равен 1,2%.)
Ко — отраслевой коэффициент, применяемый для объектов имущества 2-й и 3-й группы.
(Вы можете чуть больше прочитать информацию о недвижимости из этих двух групп по ссылке.)
Ну вот два примера, как работает эта формула.
1. Налог за квартиру в доме из кирпича. Площадь: 90м2. Возраст: менее 5 лет.
15,000 * 10.00 * 1.0 * 1.200 * 1.0 = 180,000.00 сомов из этой суммы выводим ставку налога — 0,35%, получаем 630 сомов
2. Налог на помещение, используемое в коммерческих целях в здании из шлакоблока. Площадь: 170м2. Возраст: менее 5 лет.
9,000 * 170.00 * 1.0 * 1.200 * 0.6 = 1,101,600.0 сомов из этой суммы выводим ставку налога — 0,80%, получаем 8 812 сомов 80 тыйынов.
6) Я фермер и хотел бы узнать, есть ли налог на сельское хозяйство? Если да, то как он работает и за что конкретно должен платить бизнес?
Отдельного налога на сельское хозяйство нет.
Есть значительное количество льгот. Например, сельхозкооперативы, машино-тракторные станции, торгово-логистические центры для сельскохозяйственной продукции — они все освобождены от налога на прибыль.
А поставки собственной сельскохозяйственной продукции и продукты ее переработки освобождаются от НДС.
7) Кто определяет сумму налога и по какому принципу это делается?
Право на определение суммы налога есть у Жогорку Кенеша. Налоговую политику реализует Министерство экономики (оно, кстати, инициирует изменения в налоговое законодательство), а собирает налоги Налоговая служба.
Государство считает, что каждый гражданин страны должен участвовать в какой-то мере в пополнении бюджета, потому что государство обеспечивает как минимум нашу безопасность и осуществляет определенные социальные программы. Поэтому Конституция Кыргызстана установила обязательство уплачивать определенные взносы в бюджет в виде налогов.
8) Несколько знакомых, и я в том числе, столкнулись с похожей проблемой:
Я уже долго работаю по добровольному патенту, но некоторое время назад банки стали требовать привязки счета к этому патенту. Счет, после ряда процедур в налоговой и в банке, становится отдельным и открывается на юрлицо, а не физлицо с патентом — это, конечно, ведет к дополнительным затратам на обслуживание в банке. В налоговом кодексе о таких изменениях ничего не сказано. Можете разъяснить, на какие требования ГНС ссылаются в банке?
Это требование предусмотрено Инструкцией по работе с банковскими счетами, счетами по вкладам (депозитам), в ней предусмотрено, что расчетные счета должны отдельно использоваться в личных целях и в предпринимательских целях.
Соответственно открыть отдельный счет как ИП, если Вы например работаете по патенту.
9) Как мне, как фрилансеру, вести учет доходов, если я работаю на основе добровольного патента? И зачем мне заполнять единую налоговую декларацию?
Налогоплательщик не обязан прилагать к декларации какие-либо реестры бухгалтерского учета.
Но нужно помнить, что индивидуальный предприниматель (владельцы патента — тоже ИП) с января 2014 года обязан вести бухгалтерский учет.
Данные из этого учета потребуются только при проведении проверки налоговым органом (глава 21 Налогового кодекса КР), но мало ли, когда такая проверка может случиться.
А заполнять и сдавать ЕНД до 1 апреля каждого года — обязанность каждого налогоплательщика.
Наказание: от предупреждения до штрафа 5 000 сомов.
Иллюстрация: Алина Печенкина.