5) У меня есть дом/квартира. Как налоговая определяет, сколько мне нужно заплатить налога за эту недвижимость? (На сайте ГНС не очень понятный принцип расчета.)

Сейчас будет сложно и немного цифр.

Есть два вида налога на имущество: в предпринимательских целях и не в предпринимательских целях. В первом случае ставка налога составляет 0,80%, а во втором — 0,35%.

Меняется один показатель (ставка налога) в формуле — НС = С х П х Кр х Кз х Ко, где:

С — стоимость одного квадратного метра недвижимости, который подлежит налогообложению.

(Недвижимость, построенная из кирпича — это 15 000 сомов, а из шлакоблока — 9000 сомов.)

П — общая площадь объектов 1-й группы, уменьшенная на площадь, которая не подлежит налогообложению.

(Есть площадь, за которую не нужно ничего платить. Например, дом в Бишкеке или в Оше 110 м2 или квартира 80 м2.)

Кр — региональный коэффициент, который учитывает изменение стоимости объекта в зависимости от области или района.

(Например, в Бишкеке этот коэффициент равен 1, в Баткенской области — 0,2%, а в Нарынской области — 0,1%.)

Кз — зональный коэффициент, который учитывает стоимость объекта в зависимости от района.

(У налоговой службы есть определенные границы в каждом населенном пункте. Например, в центре Бишкеке коэффициент равен 1,2%.)

Ко — отраслевой коэффициент, применяемый для объектов имущества 2-й и 3-й группы.

(Вы можете чуть больше прочитать информацию о недвижимости из этих двух групп по ссылке.)

Ну вот два примера, как работает эта формула.

1. Налог за квартиру в доме из кирпича. Площадь: 90м2. Возраст: менее 5 лет.

15,000 * 10.00 * 1.0 * 1.200 * 1.0 = 180,000.00 сомов из этой суммы выводим ставку налога — 0,35%, получаем 630 сомов

2. Налог на помещение, используемое в коммерческих целях в здании из шлакоблока. Площадь: 170м2. Возраст: менее 5 лет.