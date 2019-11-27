На заседании комитета по экономической и фискальной политике депутат Искендер Матраимов выразил претензии главе Финпола и журналистам «Азаттыка».

Контекст: Все из-за расследования журналистов «Клоопа»,«Азаттык» и OCCRP об Айеркене Саймаити, китайском бизнесмене уйгурского происхождения, который вывел более 700 миллионов долларов США из Кыргызстана и был убит в Стамбуле. Саймаити рассказал журналистам, что контрабанда и деньги принадлежали клану Абдукадыр, а в налаживании коррупционной сети им помогал теперь уже экс-зампред Таможни Раим Матраимов. Раим Матраимов — брат Искендера Матраимова. Клан Матраимовых в обществе наделяют большим влиянием, а Раима называют не иначе, как «Раим Миллион».

Главу Финпола Бакира Таирова депутат обвинил в том, что тот подтвердил связь семьи Матраимовых с выводом из Кыргызстана более 700 миллионов долларов — якобы об этом передали «Азаттыку».

«Глава Финполиции заявил, что семья [Матраимовых] виновата во всем произошедшем, и обвинил нас в контрабанде. Как вы смеете?» — цитирует депутата 24.kg.

Бакыт Таиров отрицал, что говорил о связи Матраимовых с выводом денег. Ранее он лишь подтвердил, что из Кыргызстана действительно незаконно вывезли большую сумму денег, причем гораздо больше выявленных журналистами 700 миллионов долларов. По словам Бакирова, Саймаити вывез из Кыргызстана 932 миллиона 736 тысяч долларов.

После претензии Бакирову депутат Искендер Матраимов стал искать в зале журналистов «Азаттыка». Им он высказал претензии за якобы лживость расследования, связывающих контрабанду с его братом Раимом Матраимовым.

«Поверили словам какого-то мертвого уйгура», — заявил депутат — «Почему ответственность должен нести не тогдашний глава таможни, а его заместитель?»

Искендер Матраимов сказал, что журналисты должны были проверить слова Айэркена Саймаити на подлинность. Но у журналистов и кроме информации, предоставленной Саймаити, были факты, связывающие клан Абдукадыр с семьей Матраимовых.

Например, жена Раимбека Матраимова Уулкан Тургунова имеет совместный строительный проект в Дубае вместе с Абдукадырами. Тургунова числится в проекте как инвестор. Еще один инвестор — Маймаитили Хадир, брат Хабибулы Абдукадыра. Третий участник — компания «AKA International».

«AKA International» входит в группу компаний «АКА» — туда также входят «AKA Petroleum», «AKA Immobilien», «AKA London Trading» и «MBL Investments». Все они связаны с Абдукадырами. По словам бывшего премьера Сапара Исакова, он знает Хабибулу Абдукадыра именно как руководителя группы компаний «АКА».

А супруга депутата Искендера Матраимова Миновар Жумаева — учредитель «AKA Immobilien». С «АКА» связан и глава Финпола Бакир Таиров — брат Таирова Искендер был бизнес-партнером «AKA Petroleum». После смерти Искендера Таирова «AKA Petroleum» занялись его вдова Чолпон Элмуратова и зять братьев Таировых Токтосун Туманбаев.

Кстати, в апреле 2018 года Эдиль Байсалов провел расследование, связавшее бывшего президента Алмазбека Атамбаева с «АКА» через Пархати Субихи и Токтосуна Туманбаева.

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