Айэркен Саймаити Бизнесмен Айэркен Саймаити родился в Китае, занимался махинациями в Кыргызстане и был убит в Турции. У 37-летнего Саймаити были обнаружены не только связи с кыргызскими чиновниками, но и кыргызский паспорт на имя Эркина Самятова. Но Саймаити не принимал кыргызского гражданства, хотя рассчитывал получить гражданство Турции 15 ноября — 10 ноября его убили выстрелом в голову в приотельном кафе.

Уже после смерти бизнесмена в Кыргызстане сообщили о его поддельных ID и загранпаспорте и уголовных делах, возбужденных за выдачу этих документов.

Но 26 ноября ГРС разъяснила, как именно гражданин Китая Айэркен Саймаити получил документы кыргызстанца.

В 2003 году ему впервые выдали кыргызский паспорт — это был документ образца 1994 года, которые признают самыми незащищенными в плане безопасности.

«Все данные заносились ручкой, фото тоже вклеивалось вручную. Поэтому такие документы было очень легко подделать», — сказали в ГРС журналистам «Кактуса».

Госрегистрационная служба не знает, кому на самом деле принадлежал паспорт. Уже в 2014 году Саймаити поменял свой паспорт и получил новые ID и загранпаспорт. Для получения этих документов Саймаити предоставил чужой ИНН — но это стало известно уже в 2018 году. Документы ему выдали в отделе Сузакского района Джалал-Абадской области. Ведущему специалисту отдела предъявлено обвинение за «незаконную выдачу паспорта», «злоупотребление должностным положением» и «подделку документов».

По информации МВД, только за 2019 год Госрегистрационная служба выдала 36 поддельных паспортов. Было даже озвучено предложение выдать фунцию выдачи паспортов от ГРС к МВД. Ранее, в июле этого года, ГКНБ обнаружил канал по подделке паспортов, которые могли использовать террористы.

У кыргызских паспортов не самая лучшая репутация из-за того, что часто поддельные паспорта граждан Кыргызстана обнаруживают у разных преступников. В начале ноября с поддельным кыргызским паспортом задержали гражданина Казахстана, которого разыскивал Интерпол. В июне кыргызские документы обнаружили у подозреваемого в заказных убийствах россиянина, а в апреле поддельные кыргызские паспорта нашли у подозреваемых в организации взрыва автомобиля сотрудника украинских спецслужб.

Истории о поддельных кыргызских паспортах всплывают не первый год. Такие случаи были и год назад, и пять лет назад.

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