МВД: С начала 2019 года ГРС выдал 36 поддельных паспортов

Замминистра внутренних дел Мирлан Каниметов заявил, что с начала 2019 года Государственная регистрационная служба (ГРС) выдала 36 поддельных паспортов. Милиция проводит досудебные разбирательства.

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Ранее Генпрокуратура передала в суд дело о выдаче поддельного паспорта китайскому бизнесмену Айеркину Саймаити — он был фигурантом расследования радио «Азаттык» о незаконном выводе 700 млн долларов из Кыргызстана и был убит 10 ноября в Стамбуле.

В Турции Саймаити пользовался незаконно выданными кыргызскими ID-картой и загранпаспортом на имя Эркина Самятова.

Документы ему выдали в отделе Сузакского района Джалал-Абадской области. Ведущему специалисту отдела предъявлено обвинение за «незаконную выдачу паспорта», «злоупотребление должностным положением» и «подделку документов».