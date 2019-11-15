Каракол стал первым городом в Кыргызстане, в котором начали устанавливать ёлку на центральной площади — каркас поставили уже 14 ноября.

Мэрия Каракола купила каркас этой ёлки ещё в 2017 году за 1 млн сомов, его высота составляет 21 метр.

В этом году из местного бюджета выделили 300 тысяч сомов на оформление ёлки и площади.

«В этом году хотим сделать необычное оформление для гостей и горожан», — сказала вице-мэр города Гулназ Орозова в интервью изданию «Турмуш».

В 2018 году главную елку страны установили в Бишкеке на площади «Ала-Тоо» 26 ноября. Посольство Китая подарило ее столичному муниципалитету в 2015 году. Высота ее каркаса – 27 метров.

В прошлом году на оформление главной елки в Караколе выделили 222 тысячи сомов.



