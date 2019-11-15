Турция депортирует 23 кыргызстанцев — их считают причастными к ИГИЛу

Как сообщает издание «Хюрриет», власти Турции планируют депортировать около 960 человек, среди которых 23 кыргызстанца — всех их обвиняют в причастности к террористической организации «Исламское государство».

Среди тех, кого планируют депортировать, есть также 10 граждан Казахстана, 82 узбекистанца и около ста россиян.

По данным турецких властей, в их тюрьмах находится около 2,5 тысяч членов ИГИЛ, которых власти планируют депортировать в страны их происхождения.

На момент публикации нам не удалось получить комментарий Министерства иностранных дел Кыргызстана.

Ранее Турция заявила о депортации граждан США, Ирландии и Дании — их тоже считают причастными к террористической группировке.

Турецкие власти в 2019 году провели более 1200 операций по задержанию членов террористических группировок. В ходе операций были задержаны свыше 2,7 тысяч человек, из которых арестовали более 800.