Японские футболисты празднуют второй гол в ворота сборной Кыргызстана. Фото: Ажар Бакирова / Kloop.kg

Сборная Кыргызстана по футболу уступила в домашнем матче Японии со счётом 0:2. Несмотря на проигрыш, команда сохранила второе место в своей группе в отборочной стадии к чемпионату мира 2022 года.

Обе команды показали атакующий футбол, но Япония оказалась успешнее Кыргызстана в исполнении стандартов.

Счёт был открыт на 41-й минуте — кыргызский голкипер Кутман Кадырбеков нарушил правила в своей штрафной, и форвард австрийского «Ред Булл Зальцбурга» Такуми Минамино не оставил ему шансов в исполнении пенальти.

На 54-й минуте Япония удвоила преимущество — Генки Харагути блестяще исполнил штрафной, точно пробив в левый нижний угол ворот примерно с 30 метров.

Несмотря на результат, Кыргызстан атаковал в игре на равных с гораздо более именитым соперником, но, особенно во втором тайме, возникали большие проблемы с обработкой мяча и ударами в створ ворот японцев.

Самые опасные моменты для Кыргызстана создавал Мирлан Мурзаев. На 32-й минуте он получил передачу с левого фланга от Гульжигита Алыкулова и пробил в упор по воротам Сюити Гонды, но японский вратарь был на высоте и смог отбить удар в прыжке.

На 58-й минуте Мурзаев снова бил в створ ворот, но на этот раз удар был слишком предсказуемым, и Гонда без труда поймал мяч.

В конце второго тайма японцы берегли силы и ушли в оборону, что позволило Кыргызстану участить атаки, однако ни одна из них так и не была доведена до конца.

Несмотря на проигрыш, сборная Кыргызстана сохраняет второе место в своей группе F — в параллельном матче группы главный соперник кыргызской команды, сборная Таджикистана, сенсационно проиграла в гостях аутсайдерам из Мьянмы со счётом 3:4.

Следующий матч отборочной стадии для Кыргызстана намного важнее игры с японцами: 19 ноября команда принимает на своём поле Таджикистан, с которым сейчас имеет одинаковое количество очков после четырёх сыгранных матчей.

В следующую стадию отборочного цикла проходит одна или две команды из группы, поэтому матч с Таджикистаном будет особенно важен.

Положение в группе F на 15 ноября:

1. 🇯🇵 Япония — 12 очков, 13 мячей забито, 0 пропущено

2. 🇰🇬 Кыргызстан — 6 очков, 9-4

3. 🇹🇯 Таджикистан — 6 очков, 5-7

4. 🇲🇳 Монголия — 3 очка, 2-9

5. 🇲🇳 Мьянма — 3 очка, 4-13

Как это было. Хроника матча: