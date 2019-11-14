Государственная регистрационная служба Кыргызстана заявила, что два человека, задержанные по подозрению в убийстве бизнесмена Айэркина Саймаити, не являются гражданами Кыргызстана, несмотря на заявления турецкой полиции.

Своё заявление ГРС сделала через два дня после задержания Хусейна Ахметалиева и Абдуллы Энвера.

«Указанные лица в соответствии с Единым государственным реестром населения НЕ являются гражданами Кыргызской Республики и соответственно не были документированы паспортами гражданина Кыргызской Республики», — сказано дословно в пресс-релизе ГРС.

Ещё вчера ГРС отказывалась подтверждать гражданство задержанных, объясняя это тем, что такая информация является конфиденциальной.

О том, что Ахметалиев и Энвер — граждане Кыргызстана, глава отделения полиции города Адана Атилла Кылыч сообщил «Азаттыку» 12 ноября.

Вместе с Ахметалиевым и Энвером был также задержан Али Исбе, который имел при себе поддельный сирийский паспорт.

Они были задержаны в городе Адана на юге Турции, недалеко от сирийской границы.

Кто такой Саймаити?

Айэркин Саймаити был убит в Стамбуле вечером 10 ноября. Он был одним из фигурантов весеннего расследования «Азаттыка» о Раимбеке Матраимове, бывшем замглавы кыргызской таможни.

Фото: Место убийства Саймаити. Издание «Хюрриет»

Согласно тому расследованию, Матраимов мог быть причастен к коррупционной схеме по незаконному выводу более 700 млн долларов из Кыргызстана в период своей работы в таможне с 2011 по 2017 годы.

Журналисты «Азаттыка» утверждали, что Саймаити и его компания «Абдыраз» помогли Матраимову вывести больше трети этих денег — около 250 млн долларов.

Матраимов и его родственники считаются одной из самых влиятельных семей в Кыргызстане.

Оппозиция и гражданские активисты неоднократно заявляли о близости Матраимова к президенту Сооронбаю Жээнбекову — этим, в частности, объяснялось, почему правоохранительные органы дольше обычного проверяют имущество Матраимова после расследования «Азаттыка».

Сам президент регулярно отрицает связь с Матраимовыми — на последней встрече с журналистами Жээнбеков попросил «предоставить факты» о его связи с бывшим замглавы таможни.