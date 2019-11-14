Сборная Кыргызстана по футболу 14 ноября сыграет один из самых сложных матчей в своей истории — против сборной Японии, самого именитого соперника, который когда-либо приезжал в Бишкек.

Билеты на этот матч были полностью распроданы более чем за сутки до игры. Те, кто не успел купить билеты, смогут посмотреть матч на большом экране фан-зоны на площади Усубалиева (или «Старой площади», как её чаще называют).

В Федерации футбола Кыргызской Республики (ФФКР) сообщили, что для пришедших в фан-зону будут проведены конкурсы с призами, шоу-программа и предоставлена еда.

Как сообщили в муниципальной службе «Тазалык», на старой площади установили 20 контейнеров для сбора мусора и около 50 ограждений.

Кроме того, улица Абдумомунова, которая пересекает старую площадь, будет закрыта для движения.