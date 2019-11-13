Кыргызстан ратифицировал Парижское соглашение о климате. Объясняем, что это значит

Смог над Бишкеком в декабре 2018 года. Скриншот из видео: Тилек Бейшеналиев / Kloop.kg

Сооронбай Жээнбеков 12 ноября заявил, что подписал закон о ратификации Парижского соглашения по Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Объясняем, что это такое и что это меняет для Кыргызстана.

Главный международный документ об изменении климата

Парижское соглашение было подготовлено на Конференции ООН по изменению климата во Франции, в декабре 2015 года.

Главная его цель — остановить глобальное потепление и добиться того, чтобы в течение следующих ста лет средняя температура на Земле поднялась не выше, чем на два градуса по Цельсию.

Также страны, ратифицировавшие соглашение, должны адаптироваться к воздействиям изменения климата.

До Кыргызстана Парижское соглашение ратифицировали 186 стран.

Что теперь обязан сделать Кыргызстан

Страны, присоединившиеся к Парижскому соглашению, обязаны прозрачно предоставлять ООН информацию о климате в своей стране.

Кроме того, они должны на национальном уровне разработать план по борьбе с изменением климата внутри страны.

Ратификация соглашения дает возможность развивающимся странам получить международную финансовую поддержку на борьбу с климатическими изменениями.

Единственная страна, вышедшая из соглашения — США. Президент Дональд Трамп в июне 2017 года заявил, что прекращает участие, чтобы поддержать американские компании в добыче полезных ископаемых.

Что такое глобальное потепление

Глобальное потепление — это повышение средней температуры Земли и одна из главных проблем экологии, которая зависит от парникового эффекта.

Парниковый эффект — естественный процесс повышения температуры поверхности земли из-за нагрева нижних слоев атмосферы скоплением парниковых газов. Без него средняя глобальная температура была бы около –18° по Цельсию.

Парниковый эффект бывает «естественным» от природных явлений и «усиленным» от деятельности людей.

На Земле наблюдается усиленный парниковый эффект за счет концентрации парниковых газов от промышленной, сельскохозяйственной и экономической деятельности стран.

На данный момент в атмосфере наблюдается повышенная концентрация углекислого газа, метана, закиси азота, озона и других выделений в результате в нижних слоях атмосферы.

По данным ООН, с 1880 года по 2012 годы средняя температура по Земле повысилась на 0,85 °C. Это привело к потеплению океанов, повышению уровня моря и таянию ледников и снега. Именно с этим борется «Парижское соглашение по Рамочной конвенции ООН об изменении климата».