После взрыва в кафе «Антошка» в центре Бишкека 8 ноября, семь человек поступили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии.

Заведующая отделением ожоговой терапии Чынара Жумагулова говорит, что состояние пятерых поступивших к ним пострадавших сейчас стабильное, у двоих — все еще тяжелое состояние.

«Два человека в тяжёлом состоянии, но их уже перевели из реанимации в палату. Еще пять человек получают амбулаторное лечение и приходят только на перевязки», — объясняет Жумагулова.

Одна из пострадавших во взрыве — 18-летняя Максатай Жаныбек кызы — сейчас находится в больнице, во время взрыва она получила незначительные ожоги.

По словам девушки, она обедала в кафе вместе со своей подругой, когда там прогремел взрыв.

«В тот день все столы были заняты во время обеда. Мы услышали звук «бам» и через минуту произошел взрыв. Мы ели успели выбежать. Когда мы подбежали к выходу, там столпилось много людей. Из-за большого количества людей я не смогла выбраться, поэтому мужчина, который стоял за дверями, вытянул меня из помещения», — вспоминает случившееся Жаныбек кызы.

Девушка говорит, что получает всю необходимую помощь, но она расстроена тем, что в бишкекских кафе пренебрегают правилами пожарной безопасности.

«Я понимаю, что это случайность, в этом нет ничьей вины. Но как у жертвы происшествия у меня осталась обида, потому что я понимаю, что они не соблюдали все правила пожарной безопасности», — делится Жаныбек кызы.

Ситора Умарбаева, сестра пострадавшего во время взрыва Гулияра Бакиева, говорит, что ее брат еще не может разговаривать, но уже понемногу принимает пищу.

Она утверждает, что семья арендатора помещения, где располагалась «Антошка», часто навещает пострадавших и оказывает им материальную помощь.

«Сыновья арендатора постоянно заходят и интересуются, что необходимо. Стараются чем-то помочь», — говорит Умарбаева.

Взрыв газовых баллонов

На фото видно, что от взрыва пострадал и второй этаж здания, судя по всему выбило стекла на третьем этаже. Фото: Анна Капушенко

Взрыв в кафе «Антошка» произошел днем 8 ноября в центре Бишкека, на пересечении проспекта Чуй и бульвара Эркиндик. По предварительной версии милиции, в кафе взорвался газовый баллон.

Из-за взрыва и последовавшего за ним пожара в кафе обвалилась крыша. От взрывной волны также пострадали второй и третий этажи здания, к которому было пристроено кафе.

Милиция возбудила уголовное дело по факту нарушения правил пожарной безопасности. На следующий день, 9 ноября, правоохранители задержали арендодателя кафе, но позже суд вынес решение отпустить его под домашний арест.

Один из пострадавших Илья Ильиченко сказал «Клоопу», что не имеет претензий к решению суда.

«Это случайность, никто специально не делал. Самое главное, мое состояние уже стабильно и мне каждый день оказывают помощь», — поделился он.

Крыша кафе полностью обвалилась. Фото: Анна Капушенко

Сейчас дело по взрыву в «Антошке» находится под личным контролем премьер-министра страны Мухаммедкалыя Абулгазиева. Милиция продолжает расследовать случившееся.

Кроме этого, глава ГУВД Бишкека Канат Джумагазиев предложил проверить в городе все точки быстрого питания, детские сады и школы на пожарную безопасность.



Над материалом работали: Алтынай Нурбекова, Карина Байлярова, Айпери Абдысалам