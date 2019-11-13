Ученики скандально известной контейнерной школы в Нарыне начнут учиться в новом здании в сентябре 2020 года. Об этом «Клоопу» сообщил замдиректор Госстроя Жумабай Каримжанов.

По его словам, сейчас правительство проводит тендер, который определит, какая компания будет заниматься строительством новой школы.

«При учете полного финансирования, завершить работу мы планируем в следующем году. Вся проектная документация уже подготовлена», — сказал Каримжанов.

Министерство финансов пока выделило 2 миллиона сомов местным властям, чтобы начать заливку фундамента здания для будущей школы. Следующие выплаты орган будет делать по мере строительства.

Из контейнерной школы в здание сельского клуба

Со 2 сентября этого года часть учеников школы села Кенеш в Нарынской области начала учиться в железных контейнерах. Ученики старших классов этой школы были вынуждены перебраться в контейнеры из-за того, что корпус, где они учились, официально признали аварийным.

Джураев Абдушукурдөн 50 миң кирпич Нарындын Кеңеш айылындагы контейнер мектептин ордуна заманбап мектеп салуу… Publicerat av Мырзабек Конурович Tisdag 3 september 2019

Фотография с открытия школы вызвала волну негативной реакции в социальных сетях. На ней видно, как на торжественном открытии контейнеров участвуют высокопоставленные чиновники — аким Нарынского района Семетей Черикбаев, начальник областного управления образования Касымбек Мамытов и другие госслужащие.

На фоне этого скандала, по собственному желанию свои посты покинули министр образования Гульмира Кудайбердиева и полпред правительства Нарынской области Аманбай Кайыпов.

После случившегося, учеников из контейнерной школы срочно перевели учиться в здание образовательного клуба в этом же селе.

Образовательный клуб

По словам директора школы Самары Турусбековой, местные власти выделили 1 миллион сомов, чтобы клуб отремонтировали для временного пользования.

Сейчас там учатся 90 учеников старших классов.

Ученики младшей школы все еще учатся в одном из корпусов старого здания школы, которое не признали аварийным.

Над материалом работали: Карина Акунова, Ажар Бакирова, Алтынай Нурбекова, Карина Байлярова