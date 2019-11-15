Артисты Русского драмтеатра впервые за годы независимости Кыргызстана выехали на гастроли в другую страну. Они покажут два спектакля в нескольких городах России.

Директор Русского государственного драматического театра имени Чынгыза Айтматова Евгений Кузнецов говорит, что раньше артисты участвовали только в международных фестивалях, но это их первые полноценные гастроли.

Турне началось 10 ноября и продлится десять дней. Театр уже выступил в Магнитогорске и Челябинске, турне завершится в Кургане.

В России артисты представляют два спектакля — «Материнское поле» по произведению кыргызского писателя Чынгыза Айтматова и «Звериные истории» по пьесе американского драматурга Дона Нигро.

«Российские зрители с восторгом встретили наших талантливых артистов и аплодировали им стоя. В Магнитогорске полные залы были, а в Челябинске получился вообще аншлаг на первом спектакле», — делится директор русского драмтеатра Кузнецов.

Всего на гастроли в Россию выехали 51 человек, включая административный персонал. Все расходы, связанные с поездкой, покрывает российская сторона.

«У нас теперь в планах на следующий год посетить Красноярск, Томск и Омск, потому что следующий год объявлен годом России в Кыргызстане и годом Кыргызстана в России», — говорит Кузнецов.

По его словам, прибыль с проданных билетов останется в российских театрах, которые принимали кыргызских артистов.

В последний раз на полноценные гастроли артисты Русского драмтеатра выезжали в 1988 году в Москву. Там они показали премьеру «Плахи» по одноименному произведению Чынгыза Айтматова.

Над материалом работали: Полина Тютюник и Адеим Убакеева