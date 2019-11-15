В Бишкеке начали проверку точек фаст-фуда через неделю после взрыва в «Антошке»

Фото: Анна Капушенко

Госэкотехинспекция 15 ноября начала проверку точек быстрого питания Бишкека на соблюдение пожарной безопасности.

Поводом послужил взрыв и пожар в кафе «Антошка» в центре столицы 8 ноября — тогда погиб один человек, еще 15 пострадали.

Причиной взрыва стал газовый баллон.

В госэкотехинспекции заявили, что пока неизвестно сколько продлится проверка — «это выяснится по ходу дела».

Ранее в ведомстве сообщали, что проведут внеплановую проверку лишь после согласования с Министерством экономики.

До этого, с января 2019 года, в Бишкеке и Оше действовал временный запрет на проверки заведений питания. Закон приняли для создания «благоприятного» климата для развития бизнеса, поддержки инвесторов и бизнесменов.