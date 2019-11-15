До и после: В Кара-Балте отремонтировали спорткомплекс за 10 млн сомов

Бассейн в спорткомплексе до и после ремонта Фото: Аппарат правительства

В Кара-Балте в Чуйской области 15 ноября открыли спортивный комплекс «Манас» — ранее он был в аварийном состоянии. На его ремонт ушло 10 млн сомов.

На торжественном открытии присутствовал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев — это не первый раз, когда он посещает спорткомплекс. В декабре 2017 года премьер ознакомился с аварийным состоянием здания и поручил сделать капитальный ремонт.

В спорткомплексе отремонтировали не только потолки и внешний фасад, но и полностью восстановили чашу бассейна с полной гидроизоляцией.

«При капитальном ремонте были применены самые современные стандарты строительства спортивных сооружений», — заявили в правительстве.

Спорткомплекс «Манас» был введен в эксплуатацию в 1977 году и располагает бассейном с шестью дорожками олимпийского стандарта.

За все время эксплуатации в спорткомплексе ни разу не проводили капитальный ремонт.