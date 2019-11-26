Сегодня, 26 ноября, телеканал «Апрель» должен был возобновить свое вещание. Пять дней назад такое решение принял частный оператор телевещания «Цифровые технологии». Однако в день выхода «Апреля» в эфир вещание канала запретила Военная прокуратура.

Следователь Военной прокуратуры Канат Биримкулов считает, что директор «Апреля» Дмитрий Ложников не имеет права на трансляцию телеканала. Так написано в письме Биримкулова, отправленного директору «Цифровых технологий» Кубату Оторбаеву.

Биримкулов назвал прежнее решение «Цифровых технологий» незаконным и пригрозил приостановить деятельность оператора телевещания.

«При таких нарушениях требований законодательства (…) будет рассмотрен вопрос о приостановлении в судебном порядке деятельности ОсОО «Цифровые технологии», — пишет Биримкулов.

Пока телеканал «Апрель» продолжит вещание в интернете и будут добиваться выхода в эфир. Директор телеканала Дмитрий Ложников заявил, что будет обращаться в правозащитные организации, к гражданскому обществу и депутатам.