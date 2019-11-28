Первомайский районный суд Бишкека подтвердил Kloop.kg, что опубликованное в соцсетях постановление о разрешении на обыск у Афтандила Жоробекова настоящее. С ходатайством в суд обратился начальник третьего отдела ГСУ ГКНБ, указав, что против Жоробекова зарегистрировано уголовное дело.

В документе указана причина, по которой против администратора фейсбук-паблика возбудили дело. Внимание Госкомитета нацбезопасности привлек пост «Хабибула и Соке вывезли Раима!», опубликованный в «БеспределKG».

Документ датирован 26 ноября 2019 года. К этому времени Афтандил Жоробеков уже был задержан.

В постановлении указано, что ведомство увидело в посте «заведомо ложные и провокационные сведения о том, что Глава государства якобы является соучастником коррупционного преступления».

По мнению ГКНБ, Жоробеков организовал «искусственное деление КР на юг и север».

Пост «Хабибула и Соке вывезли Раима!» состоит из фотографий паспортов фигуранта журналистского расследования о контрабанде и коррупции в таможне Хабибулы Абдукадыра.

«Раим Матраимов – не самый большой коррупционер в Кыргызстане, а всего лишь куратор в отдельно взятой маленькой стране, а над всей транснациональной организованной преступной группировкой стоит Хабибулла Абдукадыр – кошелек Сооронбая Жээнбекова», – было написано в нем.

Также в публикации была фраза, которая имела в себе слова «искусственное разделение на юг и север».

«Вчерашнее расследование парня из Кара-Кулджи Али Токтакунова взбудоражило общественность и показало, что регионализма в стране нет, искусственное деление на юг и север умело организовано Жээнбековыми, которые свято следуют принципу: «Разделяй и властвуй». Надеемся, что Али продолжит топить Жээнбекова через Матраимова, несмотря на тот факт, что он из одного села с Жээнбековыми», – гласит публикация.

Задержание Жоробекова

Администратор паблика «БеспределKG» был задержан за якобы разжигание межрегиональной розни 24 ноября. А 27 ноября ГКНБ сообщило о его задержании журналистам, написав в пресс-релизе такую формулировку:

«[Посты Жоробекова] разделили пользователей на противоборствующие группы, вызвали обоюдные оскорбительные комментарии, что в итоге привело к возбуждению у людей чувства ненависти друг к другу в виде разжигания межрегиональной розни».

Редакция Kloop.kg хотела провести независимый лингвистический анализ и обратилась в ведомство с просьбой указать, какие именно публикации стали причиной задержания Жоробекова. Тогда ГКНБ отказалось сообщать об этом.

Однако позднее СМИ, ссылаясь на Госкомитет нацбезопасности, опубликовали скрины, якобы ставшие причиной задержания администратора фейсбук-паблика.

Среди них был пост о беглом кыргызском президенте Курманбеке Бакиеве, которого в Кыргызстане заочно приговорили к 30 годам лишения свободы за то, что по его приказу силовики применили оружие против протестующих 7 апреля 2010 года, погибли более 80 человек.

Сообщалось, что Жоробекова обвиняют в том, что его публикации содержали «заведомо ложные и провокационные сведения, возбуждающие у широких масс людей негативные эмоции, побуждающие граждан к незаконным и насильственным действиям, которые в итоге привели к чувствам ненависти друг другу в виде разжигания межрегиональной вражды».