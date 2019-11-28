Талгат Аланов

Старший офицер Ошского областного управления погранслужбы Талгат Аланов дал пресс-конференцию, на которой рассказал о коррупции в ведомстве. Погранслужба назвала его поступок неэтичным и нарушающим устав, теперь его действия оценит Военная прокуратура.

Подполковник Аланов рассказал, что в погранслужбе продаются должности и даже за перевод из одного пограничного пункта в другой нужно дать денег руководителю.

«Кто-то, кто там работает, собирает деньги и отдает командиру, дальше [деньги] доходят до торага погранслужбы. Вот такая схема, есть цепочка. Ко мне приходят и обращаются офицеры, которые окончили высшее учебное заведение, и рассказывают — “вместо меня назначен кто-то другой, тот, у кого есть деньги”. Это не правильно», — рассказал он.

Также он сообщил о случаях коррупции на пунктах «Иркештам» и «Достук», имуществе сотрудника погранслужбы, которое было несоразмерно доходу госслужащего, и том, что из-за подозрений в коррупции уволили невинного человека, а требовавший взятку продолжил работу.

Погранслужба считает, что Аланов не должен был сообщать обо всем этом на пресс-конференции, потому что это нарушение устава. Ведомство указало, что офицер должен был рассказать обо всем правоохранительным органам.

«Вместо предоставления фактов в соответствующие органы, подполковник Аланов перешел к необоснованным обвинениям Государственной пограничной службы в правонарушениях», — сообщили в погранслужбе.

Погранслужба утверждает, что упомянутые Алановым случаи уже были расследованы отделом собственной безопасности. Теперь Военная прокуратура должна дать правовую оценку уже его действий.

Автор: Орозгүл Анарбай кызы