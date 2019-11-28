Процесс по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека подходит к концу. Обвинение считает, что вина обвиняемых доказана. Бывших влиятельных кыргызских чиновников требуют осудить на сроки от 7 до 17 лет лишения свободы с конфискацией имущества и взысканием 5,4 миллиардов сомов в пользу госкомпании «Электрические станции» и Министерства финансов.

Самый большой срок грозит бывшему главе Нацэнергохолдинга Айбеку Калиеву — его просят осудить на 17 лет. Чуть меньше — 15 лет — экс-премьеру Сапару Исакову. Другому бывшему премьеру — Жанторо Сатыбалдиеву — грозит 11 лет с конфискацией. Столько же требуют дать бывшему директору госкомпании «Электрические станции» Салайдину Авазову, его заместителю Жолдошбеку Назарову и экс- директору управления модернизацией Темирлану Бримкулову.

Экс-главе министерства финансов Ольге Лавровой требуют дать 7 лет лишения свободы. Единственный, кого обвинение решило не отправлять в тюрьму — бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев. У бывшего чиновника требуют возмещения государству 100 миллионов сомов и выплаты штрафа в 5 миллионов сомов.

Авария на ТЭЦ

Уголовное дело о модернизации ТЭЦ Бишкека было возбуждено после аварии на ТЭЦ, произошедшей 26 января 2018 года. Из-за нее горожане на несколько дней остались без отопления в аномальные морозы. До аварии ТЭЦ модернизировали, потратив 386 миллионов долларов.

Сапар Исаков настаивал, что авария произошла не на модернизированной части ТЭЦ, а в старых корпусах. Депутатская комиссия вынесла заключение, что стоимость модернизации была завышена.

Проходящие по делу чиновники отрицают свою вину. Исаков и экс-президент Алмазбек Атамбаев считают обвинения «необоснованными», говоря, что президент Сооронбай Жээнбеков так оказывает давление на своих оппонентов.

Единственный, кого следствие не требует посадить — Осмонбек Артыкбаев — летом 2019 года дал показания против бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Госкомитет нацбезопасности сообщал, что причастность Атамбаева к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека расследуется отдельно от дела, в котором фигурируют Исаков, Лаврова и другие.

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