Пресс-служба мэрии Бишкека 25 ноября опубликовала гайд с рекомендациями при повышенном загрязнении воздуха. Ссылаясь на приложение по анализу качества воздуха «Эйрвижуал», они сообщили о том, что в тот день качество воздуха было «умеренным». Это второй из шести уровней в индексе качества воздуха. Однако среднесуточный показатель в тот день составил 140 из 500, что считается «опасным для чувствительных групп».

Скриншот: airvisual.com

«Обычно показатель колеблется от 0 до 500, чем выше показатель, тем грязнее воздух. На сегодня в Бишкеке индекс колеблется от 50 до 100 и считается умеренным» — говорится в пресс-релизе мэрии.

Источник: movegreen.kg

В пресс-службе ведомства «Клоопу» пообещали разобраться, почему была опубликована недостоверная информация, но на момент публикации, журналисты не получили ответ.



В том же документе мэрия все-таки признала загрязненность воздуха и порекомендовала бишкекчанам носить маски и приобрести очистители воздуха.

«[А также] стараться меньше открывать окна и уменьшить активные нагрузки на открытом воздухе в часы пик», — сообщает мэрия.

А 27 ноября вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова сообщила, что правительство совместно с международными партнерами и гражданским обществом инициировало двухлетний план по улучшению экологической обстановки в городе Бишкеке.

Загрязнение воздуха в Бишкеке

Проблема загрязненности воздуха в столице активно обсуждается с 2017 года, когда смог стал видимым для жителей города. Тогда активисты выяснили, что уровень твердых частиц превышают допустимую норму, но власти не признали эти результаты.

Власти считают одной из основных причин загрязнения воздуха в Бишкеке — выхлопные газы от транспорта. По данным ГРС, на конец 2018 года в столице было зарегистрировано почти 420 тысяч автомобилей, хотя город рассчитан максимум на 50 тысяч машин.

Также загрязняет воздух частный сектор, жители которого отапливают дома углем и не устанавливают фильтры в дымоходах. Экологи утверждают, что на качество воздуха влияют и выбросы с ТЭЦ Бишкека, которая обеспечивает теплом многоквартирные дома. Однако власти заявляют, что на теплоцентрали стоят мощные фильтры, которые очищает выбросы твердых частиц на 97 процентов.