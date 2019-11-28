«Пока так»: как вице-премьер Разаков (не) отвечает на вопросы о митинге и расследовании журналистов Депутат Айсулуу Мамашева спросила у вице-премьера Жениша Разакова, какая позиция у правительства на антикоррупционный митинг и журналистское расследование о контрабанде и Райыме Матраимове. Он, в общем то, ответить не смог. Publicerat av Kloop Onsdag 27 november 2019

На заседании парламентских комитетов вице-премьера Жениша Разакова, курирующего правоохранительный блок, спросили — какова его личная позиция и мнение правительства на журналистское расследование «Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути» и последовавший за ним антикоррупционный митинг.

«Главным символом коррупции у нас считается бывший таможенник — Раим Миллион», — сказала депутатка Айсулуу Мамашева.

Вице-премьер не дал ответа на вопрос о позиции, сказав, что «межведомственная комиссия проводит мероприятия, пока как то так».

Хотя Разаков и курирует в правительстве правоохранительный блок, на вопрос о том, почему так долго тянется расследование по фактам журналистов, он смог ответить лишь — «Пока так». И предложил узнать ответ на вопрос у правоохранительных органов.

Ранее Финпол сообщал о начавшейся досудебной проверке по фактам расследования, и подтвердил, что из Кыргызстана незаконно вывезли более 700 миллионов долларов — точнее, 932 миллиона 736 тысяч долларов. Деньги вывез Айэркен Саймати — журналистам он рассказал, что с налаживанием коррупционной сети его руководителю Хабибулле Абдурахману помогал кыргызский влиятельный таможенник Раим Матраимов. В народе он известен под прозвищем «Раим Миллион».