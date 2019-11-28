Бывшего главу управления капитального строительства Баткенской области Мелиса Калыкова признали виновным в убийстве прокурора Анарбая Мамажакыпова. Мужчину приговорили к пожизненному сроку, с решением он не согласен и вины не признает. Его адвокаты на суде не присутствовали.

Смерть прокурора

Тело прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова обнаружили у водохранилища Торт-Куль с признаками насильственной смерти 18 ноября. Последним, с кем его видели, был бывший чиновник Мелис Калыков. Тело прокурора нашли после того, как отследили путь автомобиля Калыкова.

В конце того же месяца следствие заявило, что Калыков признался, и у них есть «неопровержимые» доказательства. Следствие утверждало, что мужчины поссорились и Калыков выстрелил в прокурора из ружья. Находясь в алкогольном опьянении, он случайно поджег свою куртку и откинул ее — от нее тело убитого прокурора загорелось.

“Его подставили”

Семья Калыкова не верит в его вину. Они настаивают, что мужчину подставили, и с убийством связаны шестеро сотрудников прокуратуры, которые вместе с Калыковым и Мамажакыповым ездили на охоту. Их после смерти прокурора понизили в должности.

Сестра Калыкова говорила, что Анарбай Мамажакыпов боролся с коррупцией в органах и мотив его убивать был у сотрудников, метивших на его место. А по словам директора Национального центра по предупреждению пыток Нурдина Сулайманова, признание у Мелиса Калыкова выбили под пытками.