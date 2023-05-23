Водохранилище Папан в Оше начали очищать после недовольства граждан о его загрязненности. Об этом 22 мая «Клоопу» сообщили в мэрии Оша.

В мэрии сообщили, что водохранилище Папан не относится к территории города и муниципалитет не имеет права вмешиваться в его управление. Но обещали, что с руководством Папан проведут совместную работу по сохранению чистоты водохрнаилища.

В муниципалитете добавили, что после недовольства граждан в соцсетях 21 мая, водохранилище начали очищать от мусора.

«Слова, что вода в которую выбрасывают различный мусор, прямиком подается городу неправда. Сначала вода проходит через фильтр, берется анализ и только после проверки, подается городу. Есть специальный склад, там ее очищают. Сейчас мы готовим официальные письма о соблюдении гигиенических требований. Также мы отправим письма, чтобы взяли под контроль заботу о чистоте водохранилища Папан», — отметили в пресс-службе мэрии.

20 мая пользователь Фейсбука по имени Мырзамат Чынгараев опубликовал видео с водохранилища. На кадрах можно увидеть загрязненную воду и мертвое животное в водохранилище.

«Вот посмотрите, какую воду пьют жители города Ош! Водное хозяйство, местная власть, Папанский айыльный округ видят, какую воду пьют горожане и закрывают на это глаза. Из этих местностей есть депутаты Жогорку Кенеша, как они не видят? Вот все болезни», — написал Чынгараев.

Проблема питьевой воды в Оше

Половина Оша получает доступ к питьевой воде из реки Ак-Буура. В дождливую погоду подача воды прекращается, в эти дни особо страдают жители многоэтажных домов.

Из-за этого местные жители выходят на различные акции протеста. Бывшие мэры Оша обещали решить проблему питьевой воды, но до реализации проектов покидали должности.

В мае 2022 года мэрия предложила проект по предотвращению перебоев с подачей воды в сезон дождей. Сообщалось, что для этих целей Азиатский банк развития выделит $3 миллиона.

В марте 2023 года мэр Бакытбек Жетигенов обещал решить проблему до осени этого года.

«Даст Бог, мы за лето построим 4 резервуара. Каждый по 6 тысяч кубов. Если он завершится летом, то до осени проблема с подачей питьевой воды решится на 100%», — сказал он.

Автор: Рустам Турсунбеков