В Баткенском областном суде 22 мая прошло заседание по делу о смерти журналистки «АКИpress» Арзыгуль Галымбетовой. Суд решил оправдать блогерку Батмакан Жолболдуеву по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе суда.

Облсуд также оставил в силе решение первой инстанции, по которому блогерку оправдали по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Однако, как сообщили в пресс-службе областного суда, Жолболдуеву признали виновной в хулиганстве и оштрафовали на 50 тысяч сомов. Также её признали виновной в подделке документов, но освободили от наказания с применением пробационного надзора на один год.

Сама блогерку в интервью «Азаттыку» сообщила, что намерена обжаловать решение областного суда по двум эпизодам дела, по которым признана виновной.

Дело Жолболдуевой

Батмакан Жолболдуеву задержали в марте 2022 года в связи со смертью журналистки АКИpress Арзыгуль Галымбетовой. Правоохранители возбудили дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», но позже завели еще три уголовных дела.

Её адвокатка называла эти дела безосновательными и связала их с деятельностью блогерки.

Сама Жолболдуева говорила, что не согласна с обвинениями. Она не считает себя виновной в смерти журналистки Галымбетовой.

Журналистка издания АКИpress в Баткенской области Арзыгуль Галымбетова скончалась в ночь на 26 марта прошлого года. Накануне своей смерти Галымбетова рассказала в соцсетях, что Жолболдуева навела на нее порчу, желая ее смерти. Вскоре после задержания блогерка вскрыла себе вены в ИВС из-за давления силовиков.



В августе прошлого года Баткенский районный суд отпустил Жолболдуеву под домашний арест. В январе сестра скончавшейся журналистки отказалась от претензий к Батмакан Жолболдуевой.