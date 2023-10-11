Верховный суд признал блогерку Батмакан Жолболдуеву виновной по делу о конфликте с чиновником Баткенской администрации и оштрафовал на 50 тысяч сомов. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе суда 10 октября.

Согласно решению Баткенского областного суда от 22 мая, Жолболдуева была оправдана по делу о смерти Арзыгуль Галымбетовой и по статьям «Нарушение неприкосновенности частной жизни», при этом блогерку признали виновной по статье «Хулиганстве». Она была оштрафована на 50 тысяч сомов.

Также Жолболдуеву приговорили к двум годам лишения свободы по статье «Подделка документов», но освободили от наказания с применением пробационного надзора на один год.

Блогерка Батмакан Жолболдуева рассказала «Клоопу», что она недовольна решением суда и что, несмотря на наличие достаточных доказательств, заявка со стороны истца — руководителя аппарата полномочного представителя Баткенской области Алихана Ураимова была удовлетворена.

«Я недовольна решением суда, так как сама шесть месяцев просидела в тюрьме, получила разные побои. Я удивилась, почему [Алихан Ураимов] не приходил на судебные заседания, которые прошли до этого, а пришел в Верховный суд. Есть доказательства того, что он меня избил, и что после этого я пролежала в больнице. Также ранее по моему заявлению Баткенский областной суд признал Ураимова виновным, но дело было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности», — сказала она.

Также Жолболдуева добавила, что организовала акцию в один сом для сбора суммы штрафа.

«Сейчас многие уже начали оказывать помощь. Пока я нигде не работаю, у меня нет возможности выплатить штраф, акция будет продолжаться до тех пор, пока я не соберу 50 тысяч», — отметила Жолболдуева.

«Клооп» попытался связаться с главой аппарата администрации Баткенской области Алиханом Ураимовым, но безуспешно.

Конфликт Жолболдуевой и Ураимова

После смерти журналистки издания АКИпресс в Баткенской области Арзыгуль Галымбетовой милиция возбудила уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», по которому 28 марта задержали блогерку Батмакан Жолболдуеву.

После этого стало известно, что в отношении Жолдубаевой возбудили еще несколько уголовных дел по статьям «Хулиганство», «Подделка документов», «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

Её адвокатка Назгүл Сүйүнбаева называла эти дела безосновательными и связала их с деятельностью блогерки.

Поводом для возбуждения дела по статье «Хулиганство» стал конфликт Жолболдуевой с руководителем аппарата администрации Баткенской области Алиханом Ураимовым 5 февраля 2022 года.

Жолболдуева пожелала участвовать в совещании администрации Лейлекского района по вопросам ликвидации последствий апрельского вооруженного конфликта. Однако Ураимов был против, заявив, что блогерка «не является представителем СМИ». По этой причине возник конфликт, во время которого Ураимов ударил блогерку по лицу.

Позже Жолболдуева попала в больницу и опубликовала фотографию с синяками на лице. После того как факт зарегистрировали в милиции и начали расследование, Ураимов сделал видеообращение, в котором заявил, что не нападал на Жолболдуеву.

Он также обвинил ее в том, что она якобы «пытается ввести общественность в заблуждение».

По информации Баткенского районного суда, суд-медэкспертиза установила, что Ураимов получил «легкие ранения, повлекшие кратковременное ухудшение здоровья». Уголовное дело на Жолболдуеву возбудили на основании экспертизы. Однако дело по заявлению блогерки на Ураимова было прекращено.

Жолболдуеву отпустили под домашний арест решением Баткенского районного суда 18 августа прошлого года.