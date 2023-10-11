Сотрудники ГКНБ по подозрению в причастности к ОПГ Камчы Кольбаева задержали бизнесменов Олега Подобедова и Азрета Боотаева.



Как сообщили в Госкомитете, Подобедова задержали в рамках, продолжающихся мероприятий по противодействию деятельности ОПГ Кольбаева.

По данным спецслужбы, в ходе обыска в доме и рабочем кабинете бизнесмена нашли и изъяли патроны огнестрельного оружия, ножи и большое количество документов государственного значения (паспорта, дипломы и т.д.).



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«По результатам следственных действий П.О.В. водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Кроме того, назначена проверка финансовой деятельности фирм П.О.В.» — сообщили в Госкомитете.



По данным Минюста, Подобедов связан с более 10 фирмами, в том числе со стройкомпанией «Элит строй».

Боотаева же в ГКНБ назвали бизнес партнером Кольбаева. Он, по данным спецслужбы, является соучредителем центра отдыха Kaganat Resort и владельцем ОсОО «Аврора групп».



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Как сообщили в ГКНБ, Боотаев был задержан 4 октября по уголовному делу, возбужденному по статье «Легализация (отмывание) преступных доходов» в отношении ОПГ Кольбаева. Он проходит по этому уголовному делу в качестве соучастника преступления.



В ГКНБ вновь призвали граждан, пострадавших от незаконных действий лидеров и членов ОПГ обращаться в ГКНБ для принятия соответствующих мер по номерам: 0 (312) 66-04-75, 0 (312) 62-65-04 и 0 (702) 68-28-68.



Ранее по подозрению в причастности к ОПГ Кольбаева были задержаны экс-депутат парламента и владелец рынка «Мадина» Турсунтай Салимов и вице-президент федерации греко-римской борьбы Кыргызстана Ахрор Иминов. По данным ГКНБ, первый занимался финансирование «общака» ОПГ Кольбаева, а второй финансировал отдельных членов группировки.



Кроме того, ряд СМИ со ссылкой на свои источники в силовых структурах 10 октября писали о задержании предпринимателя и основателя стройкомпании Elite House Тимура Файзиева. В рамках какого дела он может быть задержан неизвестно. В самом ГКНБ пока не подтверждали и не комментировали информацию о задержании бизнесмена.

Камчы Кольбаев был убит 4 октября силовиками во время спецоперации по его задержанию. По данным ГКНБ, спецслужба расследовала причастность Кольбаева к убийству члена противоборствующей группировки Чынгыза Джумагулова по кличке Доо-Чынгыз, которое произошло в СИЗО в июле прошлого года. Также Госкомитет расследует уголовные дела по фактам незаконного завладения имуществом предпринимателей в особо крупном размере.

Затем ГКНБ отчитался о задержании более 40 активных членов и лидеров ОПГ Кольбаева.



Также после смерти Кольбаева в соцсетях распространяются видео, на которых члены ОПГ и криминальные авторитеты отказываются от воровских идей и преступных «понятий».