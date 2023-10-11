На заседании 11 октября депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели и приняли в трех чтениях законопроект «О ратификации Соглашения между КР и РФ о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны». Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

По словам замминистра обороны Алмазбека Карасартова, для этих целей рядом с российской авиабазой в городе Кант на период действия соглашения предоставляется земельный участок площадью 5 гектаров.



Переговоры о создании системы начали проводить еще в июле 2022 года по поручению президента России Владимира Путина.



Аналогичное соглашение с Россией принято в Таджикистане. Выступая в парламенте страны, министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо отмечал, что реализация этого документа отвечает интересам обеспечения безопасности воздушного пространства республики. Некоторые эксперты, как писало «Радио Озоди» таджикистанское бюро «Радио Свободы», критиковали Душанбе за то, что он передает свое воздушное пространство под контроль Москвы.

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