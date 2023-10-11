Глава Кабинета министров Акылбек Жапаров заявил, что в Кыргызстане отныне не будет криминала. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.



«Кыргызстан станет райским уголком для иностранных инвесторов, простых граждан и бизнесменов. Демократия и свобода слова будут развиваться еще больше. Отныне не будет такого понятия как криминал. Главное, чтобы каждый гражданин и рядовой сотрудник милиции информировали высшее руководство о тех, кто на местах называет себя “черным”. Остальное дело уже за нами», — отметил Жапаров.

Кыргызстанские власти в последнее время заявляют, что активно борются с организованной преступностью. Этим занимается Госкомитет нацбезопасности, который возглавляет Камчыбек Ташиев.



ГКНБ начал активно задерживать членов ОПГ разных группировок после убийства криминального авторитета Камчы Кольбаева, которого 4 октября «ликвидировали» силовики при попытке его задержания, так как он оказал сопротивление.

Затем ГКНБ отчитался о задержании членов ОПГ Кольбаева. По данным спецслужбы, всего задержано более 40 активных членов и лидеров преступной группы.



Также после смерти Кольбаева в соцсетях распространяются видео, на которых члены ОПГ и криминальные авторитеты отказываются от воровских идей и преступных «понятий», а также обещают соблюдать законы Кыргызстана.



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