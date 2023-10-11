Кабинет министров Кыргызстана принял решение о введении безвизового режима для граждан Китая — резидентов Гонконга и Макао. Об этом на собрании Общества дружбы «Кыргызстан — Китай», посвященном 10-летию инициативы «Один пояс, один путь», объявил замглавы Кабмина Эдиль Байсалов.



Отмечается, что такое решение принято «в духе дружбы и в целях укрепления народной дипломатии между странами».

«Дополнительно, граждане Китая, имеющие открытые визы в США, Великобританию и Европейский Союз, также смогут воспользоваться этим преимуществом», — рассказали в Кабмине.



Кыргызстан установил дипломатические отношения с Китаем 5 января 1992 года.

Китай является одним из основных торговых и инвестиционных партнеров, а также крупнейшим кредитором Кыргызстана — на долю Пекина приходится почти половина внешнего госдолга КР.