Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 11 октября одобрили в первом чтении законопроект об ужесточении наказания лиц, уклоняющихся от содержания своих пожилых родителей. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.



Проект закона инициировал депутат Тазабек Икрамов. Он предложил поправки в Уголовный и Семейный кодексы, а также в закон «О государственной гражданской службе и муниципальной службе».

Законопроектом предлагается увеличить предусмотренные в действующем законодательстве штрафы и ввести запрет на занятие государственных должностей. Также документ предусматривает уголовную ответственность — лишение свободы на срок от одного до двух лет и увеличение штрафов до 50-100 тысяч сомов.

Сейчас согласно 92-й статье Семейного кодекса, «трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них», а при отсутствии соглашения об уплате алиментов выплаты взыскиваются в судебном порядке. В Уголовном кодексе же прописано, что «уклонение совершеннолетних детей от выплаты на основании судебного решения средств на содержание нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи родителей наказывается штрафом от 20 до 50 тысяч сомов, или общественными работами от 40 до 100 часов, или исправительными работами на срок от двух месяцев до одного года».

На заседании 11 октября Икрамов отметил, что в случае принятия закона не нужно заявления со стороны родителя на детей.



«При поступлении пожилых лиц в дом престарелых, руководитель учреждения может обратиться в суд. Для привлечения к ответственности тех, кто бросил своих родителей, требуется решение суда», — сказал нардеп.

Коллеги поддержали инициативу Икрамова, отметив, что внесут свои предложения к законопроекту. Нардеп Медер Алиев в свою очередь сказал, что это нужный законопроект, так как с момента обретения независимости «произошла правовая интервенция, которая позволила войти понятием противоречащим кыргызскому национальному сознанию».

«В наших традициях никогда не было, чтобы дети подавали в суд на родителей, потому что отец повысил голос или поучает ребенка. А кто должен обучать и воспитывать детей? Или ребенок сам знает что делать? Когда это было, чтобы кыргызы бросали своих престарелых родителей?» — сказал он.

При обсуждении законопроекта представитель судебного департамента при Верховном суде сообщил, что в у них производстве за первые шесть месяцев 2023 года находится 46 тысяч дел о взыскании алиментов, из них 19 от родителей к своим детям.

По данным Генпрокуратуры, в 2022 году в Кыргызстане не было возбуждено ни одного уголовного дела по факту уклонения от содержания родителей. В 2023 году было возбуждено одно дело, но позже прекращено за примирением сторон.