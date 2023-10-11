Министерство внутренних дел (МВД) попросило жителей и гостей столицы и Чуйской области воздержаться от поездок на автомобиле по Бишкеку.

С таким обращением ведомство выступило 11 октября в связи с тем, что 12-13 октября в КР с официальным визитом прибудет президент России Владимир Путин, а также в столице пройдет саммит Совета глав государств СНГ.

«В ходе указанного мероприятия будут введены периодические ограничения на улицах города Бишкек и Чуйской области. МВД просит вас отнестись с пониманием, заранее выбрать оптимальный маршрут передвижения», — обратились в МВД.

Кроме того, из-за приезда Путина и саммита стран СНГ все образовательные учреждения Бишкека – от детских садов до высших учебных заведений – будут переведены на дистанционный формат работы 12-13 октября. Это касается всех учебных организаций — как государственных, так и частных.



Кроме того, как сообщили в мэрии столицы, 12 октября будут действовать временные ограничения на прокат электросамокатов.

Также 12-13 октября на отдельных улицах Бишкека и Чуйской области введут временные ограничения для проезда машин. Во время проезда делегаций будут перекрываться следующие участки автодорог: