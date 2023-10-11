В пресс-службе ГКНБ сообщили о задержании активного члена ОПГ Камчы Кольбаева Казбека Билалова известного по прозвищу Казбек черный.

Отмечается, что его задержали 10 октября в Бишкеке в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Создание организованной группы или участие в ней».

В Госкомитете сообщили, что задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Его водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

Накануне в сети распространилось видео, на котором Билалов отказывался «от воровских идей и понятий» и обещал соблюдать законы Кыргызстана.

«В настоящее время ГКНБ продолжаются соответствующие мероприятия по установлению и розыску других лиц, причастных к данному факту, а также нейтрализации деятельности ОПГ», — добавили в спецслужбе.

ГКНБ начал активно задерживать членов ОПГ разных группировок после убийства криминального авторитета Камчы Кольбаева, которого 4 октября «ликвидировали» силовики при попытке его задержания, так как он оказал сопротивление.

После этого глава ГКНБ Камчыбек Ташиев обратился к членам ОПГ, в том числе к приближенным Камчы Кольбаева, которого убили силовики в ходе спецоперации. В своей речи он предупредил их, «если кто-то попытается поднять голову против общества или будет организовывать какие-то противозаконные действия, будут жёстко наказаны согласно закону».

Кроме этого ГКНБ также отчитался о задержании членов ОПГ Кольбаева. По данным спецслужбы, всего задержано более 40 активных членов и лидеров преступной группы.

Также после смерти Кольбаева в соцсетях распространяются видео, на которых члены ОПГ и криминальные авторитеты отказываются от воровских идей и преступных «понятий».