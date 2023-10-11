Госкомитет нацбезопаности продолжает сообщать о задержаниях членов ОПГ и тех, кто с ними связан. На этот раз спецслужбы задержали вице-президента федерации греко-римской борьбы Кыргызстана Ахрора Иминова. Об этом 11 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии ГКНБ, Иминов финансировал отдельных членов ОПГ Камчы Кольбаева, который был убит 4 октября во время его задержания. В отношении вице-президента возбудили уголовное дело по статье «Создание организованной группы или участие в ней»

«Установлено, что “И.А.Х.” был вовлечен в деятельность ряда компаний по транспортировке и логистике грузов, а также принимал участие в сборе так называемой дани (от общей прибыли ориентировочно 30%) для общей кассы членов ОПГ от их деятельности», — сообщили в Госкомитете.

ГКНБ начал активно задерживать членов разных ОПГ и тех, кто с ними связан после убийства криминального авторитета Камчы Кольбаева. После этого глава ГКНБ Камчыбек Ташиев обратился к членам ОПГ и предупредил их, что «если кто-то попытается поднять голову против общества или будет организовывать какие-то противозаконные действия, будут жёстко наказаны согласно закону».

Кроме этого он обратился к бизнесменам и инвесторам, предупредив их об ответственности за связь с ОПГ.

А между тем сами члены ОПГ стали записывать видео, где говорят, что отказываются от воровских «понятий» и намерены жить не нарушая закон.