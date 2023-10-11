Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев сообщил, что площадь нового здания администрации президента увеличили от изначальных 17 тысяч до 39 тысяч квадратных метров.



По его словам, это сделали по просьбе работников администрации президента.

«Наш Белый дом будет больше, чем в других странах, а его строительство обходится в 8-9 раз дешевле. Качество строительства хорошее, все отвечает международным стандартам. Это здание станет гордостью кыргызского народа. В нем есть все условия необходимые для проведения государственных мероприятий и встречи высокопоставленных гостей», — написал он на своей странице в Фейсбуке, не сообщив стоимость строительства объекта.

В интервью журналистам «Ала-Тоо 24» Туманбаев сообщил, что увеличение площади земельных участков, которые получит стройкомпания «Иншаат строй билдинг» за строительство нового Белого дома связана с этим. Изначально компания должна была получить 16 га земли в Бишкеке. Однако позже стало известно, что ей дадут 25,7 га на юге Бишкека — там сейчас самая дорогая земля из-за расположения и чистого воздуха.

«[Новое здание администрации президента] — это не дом для президента или главы правительства. Это лицо нашего государства. Такие объекты должны строится. Наше государство идет вперед», — сказал он.



Накануне президент Садыр Жапаров на своей странице в Фейсбуке написал, что строительство нового Белого дома близится к завершению и попросил кыргызстанцев помочь придумать название.

«Вопрос престижа»



Новое здание для администрации президента строят на месте снесенной гостиницы «Иссык-Куль» в Бишкеке. Капсулу под строительство заложил лично президент Садыр Жапаров в апреле 2022 года.



Изначально новый Белый дом должна была строить стройкомпания «ТС ГРУПП». Реализацию проекта должны были взять на себя инвесторы из Казахстана, за что получили бы взамен 16 гектаров земли в Бишкеке. Однако компания в итоге поменялась и строительством сейчас занимается «Иншаат строй билдинг».

Журналисты «Азаттыка» в своем расследовании выяснили, что глава Управделами президента Каныбек Туманбаев связан с учредителями «Иншаат строй билдинг». Они отмечали, что это может нарушать закон о конфликте интересов, так как именно Управделами ответственно за строительство нового Белого дома.

Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев заявлял, что строительство нового здания для администрации президента — «это вопрос престижа Кыргызстана». По его словам, теперь в новом и современном здании будет «не стыдно» принимать иностранные делегации.

