Уволившиеся артисты президентского камерного оркестра «Манас», создали новый оркестр «Ойно» и выступили с первым концертом в Бишкеке 19 мая. Об этом оркестр сообщил на своей странице в Instagram.

Первый концерт оркестра «Ойно» прошел в малом зале Филармонии и собрал полный зал.

«Благодарим каждого, кто разделил этот вечер с нами. Совсем скоро мы увидимся с вами снова», — написали на странице оркестра.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от OINO orchestra (@oino_orchestra)

Оркестр «Ойно» был создан недавно. В него вошли артисты, которые ранее уволились из президентского оркестра «Манас» из-за разногласий с администрацией оркестра.

Художественный руководитель и дирижер оркестра Эрнис Асаналиев рассказывал, что артистов поставили в невыносимые для творческих людей условия.

Асаналиев все еще остается худруком оркестра. Он также основал президентский оркестра «Манас» и является народным артистом Кыргызстана, лауреатом международных конкурсов и доцент Кыргызской национальной консерватории.