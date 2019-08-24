Задержан и водворен в ИВС водитель бывшего замглавы МВД Курсана Асанова Дамирбек Пайзылла уулу. Это подтвердили источники «Клоопа» в МВД, та же информация у источников в правоохранительных органах у издания «Кактус». Пресс-служба МВД пока не дает комментариев по факту его задержания.

По информации «Кактуса», сержант милиции Пайзылла уулу был уволен из органов в середине августа, после увольнения бывшего замглавы МВД Асанова. Сообщается, что 22-летний сержант нес некий розовый пакет во время штурма дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева — в пакете якобы находились «секретные документы, драгоценности и деньги», переданные бывшим главой государства Курсану Асанову.

Ранее под домашний арест был помещен адвокат Курсана Асанова Икрамидин Айткулова, которого следствие подозревает в мошенничестве.

Курсана Асанова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями — его допросили, а его дом обыскали. Его уволили 13 августа по предложению главы МВД Кашкара Джунушалиева за «предательство интересов кыргызской милиции».

В день увольнения Асанова в соцсетях растиражировали видео с задержания Атамбаева с розовым пакетом, в котором якобы находились драгоценности — адвокат Замир Жоошев утверждает, что в нем находились документы, «необходимые для осуществления защиты Атамбаева в рамках уголовных дел». Позже документы должны были передать адвокату Атамбаева Сергею Слесареву.

Асанов заявил, что не согласен с увольнением и обвинениями в свой адрес со стороны МВД. По его словам, он «честен перед своей страной и совестью».