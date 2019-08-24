Адвоката Икрамидина Айткулова заключили под домашний арест до 21 октября — об этом сообщил его адвокат Эркин Саданбеков. Юристы намерены обжаловать решение, они считают его незаконным, сам Айткулов уверен, что оснований для его ареста нет.

Айткулов представлял интересы бывшего замглавы МВД Курсана Асанова, но его самого 22 августа задержали по подозрению в мошенничестве и поместили в изолятор временного содержания.

По версии следствия, заявление на Айткулова поступило еще в 2018 году, когда он якобы завладел 5,5 тысячью долларов. А в январе 2019 года другой человек заявил, что сын адвоката в 2014 году одолжил $25 тысяч для лечения своего отца, а позже взял в долг еще $6 тысяч для развития бизнеса. Айткулов якобы обещал вернуть долг сына, но не сделал этого.

Супруга адвоката Раушан Айткулова заявила, что уголовное дело ее мужа на самом деле связано с тем, что он защищает интересы бывшего замглавы МВД Курсана Асанова. По ее словам мужчина, написавший заявление на ее мужа, был в международном розыске с вынесенным судебным решением взятия его под арест.