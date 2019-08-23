Икрамидин Айткулов

Новость обновлена в 11:22

Адвоката Икрамидина Айткулова задержали вечером 22 августа. До задержания он представлял интересы бывшего замглавы МВД Курсана Асанова.

В ГУВД Бишкека «Клоопу» сообщили, что Айткулова задержали по подозрению в мошенничестве. Его поместили в изолятор временного содержания.

По версии следствия, в сентябре 2018 года на Айткулова поступило заявление — якобы он обманным путем завладел 5,5 тысячью долларов. Проверкой занялась Генпрокуратура, а затем материалы направили в Следственную службу при ГУВД Бишкека.

Также ГУВД Бишкека сообщило, что в отношении сына Айткулова начато досудебное производство по статье «мошенничество».

По данным милиции, в января 2019 года в Генпрокуратуру обратился другой гражданин и заявил, что сын Айткулова в 2014 году одолжил $25 тысяч для лечения своего отца. Позже сын адвоката взял в долг еще $6 тысяч для развития бизнеса.

Сам Айткулов якобы пообещал, что вернут долг сына, но, по словам заявителя, долг ему все еще не вернули.

«В ходе расследования установлено, что в 2015 году сын Айткулова приговором Первомайского райсуда уже был осужден за аналогичный факт мошенничества», — сообщили в пресс-службе ГУВД.

Материалы на сына Айткулова зарегистрированы в Едином реестре проступков и преступлений. Начато досудебное производство.

Однако Раушан Айткулова — жена задержанного адвоката — заявила, что дело ее мужа связано с тем, что он связан с экс-замглавы МВД Курсаном Асановым.

«Речь идёт о бывшем сотруднике милиции, заявление которого использовали в своих целях те, кто объявил Курсана Асанова предателем и врагом. Короче, ментовские войны на местный лад», — написала Айткулова.

Она также сказала, что мужчина, написавший заявление на ее мужа, был в международном розыске с вынесенным судебным решением взятия его под арест.

«[Муж] посоветовал ему вернуться и явиться в правоохранительные органы добровольно […] После освобождения [клиент] предъявил свои обиды за арест и потребовал оплаченный гонорар обратно, несмотря на многомесячную его защиту Айткуловым, который был все это время его единственным адвокатом», — сообщила жена адвоката.

Бывшего замминистра внутренних дел Курсана Асанова уволили в середине августа — сразу после задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

В министерстве объяснили увольнение Асанова тем, что он «предал интересы милиции» и «пиарил себя» во время задержания Атамбаева. По сообщению МВД, Асанов не выполнил свои обязанности во время операции и нарушил некоторые процедуры по изъятию оружия.