Следователи Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (финпол) вызвали на допрос бывшего директора КТРК Илима Карыпбекова.

Карыпбеков сообщил «Клоопу», что допрос был связан с периодом его работы директором аэропорта «Манас». Эту должность он занимал до того, как перешел на работу в КТРК.

«В 2014 году в аэропорт “Манас” закупили топливно-заправочный комплекс, который до этого был частным […] Пока я прохожу в статусе свидетеля. Кроме меня, также приглашены [на допрос] ряд должностных лиц “Манаса” […] Я не думаю, что это последний [вызов на допрос]», — сказал Карыпбеков.

Он возглавлял аэропорт «Манас» с 2014 по 2015 годы, после чего возглавил телеканал КТРК. Карыпбеков проработал на этой должности до февраля 2019 года, после чего его сменил директор телеканала НТС Жайнак Усен уулу.